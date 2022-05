Het doek valt nu echt voor FC Tilburg: degradatie naar de derde klasse een feit na thuisnederlaag tegen Cluzona

Tweede klasse EDegradatie hing al een tijdje in de lucht, maar werd vandaag officieel. FV Tilburg speelt volgend seizoen in de derde klasse. Thuis tegen Cluzona kwamen de Tilburgers nog twee keer op voorsprong, maar wisten die voorsprong niet te behouden. Ze kregen twee doelpunten tegen in drie minuten en gaven het zo weg.

FC Tilburg – Cluzona 2-4 (2-1). 7. Abdul Bangura 1-0, 38. Arno van Gastel 1-1, 45. Alhaji Bangura 2-1, 49. Ruben Maas 2-2, 52. Tim Wezenbeek 2-3, 83. Ruben Maas) 2-4. Bijz: 65. Rode kaart voor Arno van Gastel.

,,Degradatie hing natuurlijk al een tijdje in de lucht. We hebben individueel en ook vaak als collectief te veel gefaald. De laatste weken gaat het een stuk beter. Alleen zijn we te laat ontwaakt”, baalde aanvoerder Julian Smolders van FC Tilburg, die voor de tweede keer met de club degradeerde ,,Deze wedstrijd tegen Cluzona is ons seizoen in een notendop. We geven het gewoon in een paar minuten weg, terwijl het totaal onnodig is.”

WSC – Rijen 1-1 (0-0). 1. Freek Trommelen 0-1, 82. Mees Pruijmboom 1-1. Bijz: de goal van Freek Trommelen na 37 seconden.

,,We spelen nergens meer om, zitten misschien al wel een beetje in de vakantiemodus”, zei Rijen-coach Freddy Kruijs. ,,Ik denk wel dat dit een terechte uitslag is, want ondanks dat er een overtreding aan de gelijkmaker voorafging, verdiende WSC wel een punt. De jongens hadden vrede met het gelijkspel.”

,,Ik denk dat wij wel recht hadden op meer. We gingen niet goed met onze kansen om, vooral in de eerste helft ontbrak de scherpte voorin. Dan wisselen we jongens en dat pakte goed uit. Mees Pruijmboom is een speler van de O19 en hij maakte uiteindelijk de gelijkmaker en dat was zijn eerste doelpunt in het eerste. Mooi voor hem”, zag WSC-coach Peter Verzijl.

TSC – VOAB 5-0 (3-0). 16. Tom Rijvers 1-0, 23. Ryan Snoeren 2-0, 45. Ryan Snoeren 3-0, 54. Tom Rijvers 4-0, 90. Berry de Ram 5-0. Bijz: VOAB is door de KNVB gehuldigd als kampioen van de tweede klasse E.

,,We hebben een feestweek gehad, met dinsdag een voetvolleytoernooitje en op donderdag een vrije avond. Blijkbaar is TSC te goed, waardoor we dit niet ongestraft hebben kunnen doen”, aldus VOAB-trainer Werner Cools. ,,Het kan mijn pret niet drukken, want die gasten hebben sinds november onder druk gevoetbald. Nu is de geest uit de fles en dat kan ik zie niet kwalijk nemen.”

Bavel – Uno Animo 1-1 (0-0). 78. Daan van Kuijk 0-1, 85. 1-1. Bijz: het kampioenschap van het tweede team in de reserve tweede klasse. ,,Wij veilig, zij kampioen. Dat is voor een club als Uno Animo bijzonder.”

,,De trainer van Bavel was verbaasd dat wij zo ons best deden om te winnen ondanks dat er voor ons niks meer op het spel stond. Hij vond ons een kinderachtige ploeg”, zei Uno-trainer Rick van Loon. ,,Maar we hebben een goede pot neergezet en de late gelijkmaker vind ik jammer.”