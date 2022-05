Het dondert bij VOW in de kleedkamer en met resultaat: 4-2 overwinning op EMK

VOW begon enorm goed aan de wedstrijd vanmiddag. Na een klein halfuur stond het 2-0 en leek er geen vuiltje aan de lucht. EMK kwam echter terug en bij rust stond het weer gelijk. Trainer Patrick Cissen was niet blij in de rust en dat hebben zijn spelers geweten. Het donderde in de kleedkamer en in de tweede helft scoorde zijn ploeg nog twee keer.

VOW - EMK 4-2 (2-2). 13. Van Riel 1-0, 26. Van de Oever 2-0, 40. 1-2, 45. 2-2, 68. Van de Crommert 3-2, 90. Klein Breteler 4-2.

Een doelpuntrijk duel in Veghel. Vlak voor rust gaf de ploeg van Patrick Cissen een 2-0 voorsprong weg, wat tot frustratie leidde in de kleedkamer. ,,Ik was zeker niet blij. Ik heb gezegd dat we de duels moesten ontwijken in de tweede helft, want de spelers van EMK waren vrij agressief. Ik kan niet geloven dat ze de wedstrijd met elf man hebben uitgespeeld.”

RKGSV - Boskant 0-0

Volgens Boskant-trainer Peter van der Heijden was de wedstrijd veel minder saai dan de uitslag doet vermoeden. Met het gelijkspel is hij tevreden. ,,Een gestolen puntje”, vertelde de trainer na afloop. ,,Ze hebben veel meer kansen gehad. We gingen inzakken en onze keeper redde ons een paar keer goed.”

DOSL - Avesteyn 1-0 (0-0). 67. 0-1 (pen.).

In Leende was er vanmiddag maar één team dat wilde voetballen volgens Avesteyn-trainer Hugo van de Sande. ,,Dat waren wij. De eerste helft waren we veel beter en moesten we onze kansen afmaken, maar dat deden we niet.” In de tweede helft kwam DOSL op voorsprong door een volgens Van der Sande ‘discutabele’ strafschop. Avesteyn kwam vervolgens niet meer aan voetballen toe en ging onderuit. Acht loopt verder uit waardoor het kampioenschap heel dichtbij is voor de ploeg uit Eindhoven.

WEC - Woenselse Boys 2-0 (1-0). 10. Heijmans 1-0, 65. Van Aarle 2-0.

,,Het gaat maar door!”, begint WEC-trainer Henry van Wanrooij na afloop. Zijn ploeg boekte vandaag namelijk alweer de vijfde overwinning op rij. ,,Vooral de 2-0 was een prachtige aanval. Rechtsback Rick Vos gaf voor op linksback Sjoerd van Aarle die de bal binnenkopte.” WEC staat nu tweede in de derde periode en doet nog volop mee voor de periodetitel. ,,Dat had ik vijf wedstrijden geleden nooit gedacht”, aldus Van Wanrooij.