Het is dringen aan de top: eerste zes ploegen staan binnen een punt van elkaar

5E Zuid 2De vijfde klasse E in district Zuid 2 zou wel eens de spannendste competitie van Nederland kunnen worden. Odiliapeel, Keldonk, SPV, VOW, HVV en Rood Wit'62 zijn de nummers een tot en met zes, maar toch hebben ze allemaal of 28 of 27 punten. Op 25 punten volgt FC De Rakt op plek zeven.

FC de Rakt – HSE 6-3 (4-2). 2. Jacky van Boxtel 1-0, 12. Bart Langenhuizen 2-0, 17. 1-1, 37. 2-2, 39. Bart Geelkerken 3-2, 43. Gino Wijdeven 4-2, 69. 4-3, 70. Boi Kennis 5-3, 81. Sil van de Broek 6-3.

Moment van de wedstrijd: ,,Het doelpunt van Sil was een schitterende goal, want met een mooie duik kopte hij de bal binnen”, zag trainer Eus Marijnissen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De bezoekers kwamen twee keer sterk terug, van 2-0 naar 2-2 en van 4-2 weer naar 4-3, maar toch raakte trainer Marijnissen niet in paniek. ,,Omdat we iedere keer als HSE weer dichterbij kwam scoorden, hielden we controle in de wedstrijd.”

Rood Wit’62 – Keldonk 1-1 (0-0). 65. Tom van de Broek 0-1, 82. 1-1.

Moment van de wedstrijd: Keldonk-trainer Peter van de Heuvel was zeer te spreken over het spel van zijn keeper. ,,Rood Wit probeerde met hoge ballen voor ons doel gevaarlijk te worden, maar dit was een kolfje naar de hand van Jeppe Kerkhof, want hij was in de lucht heer en meester.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Ik ben al een jaar of dertig trainer, maar ik ben nog nooit eerder door de scheidsrechter in februari gevraagd of we vanwege het mooie weer een extra drinkpauze wilden”, lachte Peter van de Heuvel.

Helmond – VCO 4-0 (2-0). 31. 1-0, 38. 2-0, 72. 3-0, 83. 4-0. Rood: 44. Speler Helmond (2x geel).

Moment van de wedstrijd: nadat een speler van de thuisclub net voor rust voor de tweede keer geel kreeg en moest vertrekken, liepen de gemoederen bij enkele spelers van Helmond hoog op. De scheidsrechter overwoog om de wedstrijd stil te leggen, maar besloot voortijdig de pauze in te laten gaan en de reguliere rust als afkoelingsperiode te gebruiken.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Ook tegen tien man konden we geen vuist maken en scoorden zij zelfs nog twee keer”, baalde trainer Mario van Berkom.

WHV – Tongelre 3-2 (1-1). 35. Roel Lunenburg 1-0, 41. 1-1, 59. Roel Lunenburg 2-1, 67. Roel Lunenburg 3-1, 74. 3-2.

Moment van de wedstrijd: Bij twee van de drie doelpunten van Roel Lunenburg was broer Thijs de aangever.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst, want vandaag speelden jeugdspelers Steven Lunenburg en Bas Kanters een uitstekende wedstrijd”, aldus trainer Martin Kaus van WHV.

Odiliapeel – Nederwetten 2-2 (0-2). 16. 0-1, 31. 0-2, 75. Nick Waals 1-2, 78. Stan van de Berg 2-2.

Moment van de wedstrijd: De gelijkmaker van Stan van de Berg bracht het vertrouwen bij de thuisploeg helemaal terug. ,,Als de wedstrijd nog tien minuten langer had geduurd, hadden we gewonnen”, zag trainer Maarten van Stiphout.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ondanks twee gelijke spelen in de laatste twee wedstrijden bezet Odiliapeel momenteel de (gedeeld) eerste plaats.

SPV – VOW 3-0 (1-0). 22. 1-0, 53. 2-0, 63. 3-0.

Moment van de wedstrijd: Bij 2-0 kopte VOW op de paal en in de omschakeling maakte SPV 3-0 en was de wedstrijd beslist.

Bijzonderheid van de wedstrijd: de laatste nederlaag van VOW dateerde van 28 oktober vorig jaar.