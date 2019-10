Het is gezellig in de kantine na Irene-Ollandia, Ollandia-coach hoopt op een duet met trainer van Irene

Ollandia won met 0-3 bij Irene uit Gemonde en na afloop bleven er veel Ollanders nog even hangen in de kantine, waar het onwijs gezellig was. Ollandia-coach Bas van Engelen hoopte de winst af te sluiten met een duet met Irene-coach Michael van der Wal, maar of het daarvan is gekomen? Later zullen we het weten.

Irene – Ollandia 0-3 (0-0) 0-1 50. Robert Erven 0-1, 51. Robert Erven 0-2, 85. Steven van Dijke 0-3

,,Op tien minuten na speelden we een goede wedstrijd. In de eerste helft werd bij ons nog een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel, dat was balen. Na rust begonnen we niet scherp en binnen twee minuten stonden we met 0-2 achter. Daarna ging wel iets beter alleen was Ollandia toch te sterk”, zei Irene-speler Levi van Rooij na afloop. Ollandia-coach Bas van Engelen zag dat zijn team, ondanks drie doelpunten, moeite had om het net te vinden. ,,We hebben genoeg kansen gehad alleen hij wilde er niet in. Gelukkig maken we nog drie doelpunten en hebben we terecht gewonnen.”

Na afloop was het nog erg gezellig in de kantine van Irene. Van Engelen hoopt dat hij op het eind van de avond nog mag zingen. ,,Vorig jaar wilde ik ook al zingen, maar dat mocht toen niet. Ik hoop dat het nu wel doorgaat. Het zou leuk zijn als ik een duet kan doen met Michael van der Wal, de coach van Irene. Ik hoop dat hij een beetje kan zingen”, zegt Van Engelen lachend.

Nieuw Woensel – FC Uden 5-4 (3-3). 7. 1-0, 13. Piotr Murawski 1-1, 28. Wesley Vogels 1-2, 30. 2-2, 34. Faruk Polat 2-3, 44. 3-3, 58. 4-3, 82. Faruk Polat 4-4, 87. 5-4 (pen.).

,,We hadden moeite met het opportunistische spel van Nieuw Woensel. Extra zuur was dat we vlak voor tijd een, overigens terechte, penalty tegen kregen waardoor we met lege handen staan”, aldus verdediger Wesley Vogels van FC Uden. Na de flitsende start verloor FC Uden voor de tweede keer op rij in de competitie.

WHV – Fiducia 2-2 (1-1). 12. 0-1, 32. Gino Bosch 1-1, 55. Roel Lunenburg 2-1, 85. 2-2 (pen.).

,,Ik heb een wat nare smaak in mijn mond door dit resultaat. Hoewel de tegenstander zeker niet slecht speelde, hadden we moeten winnen van deze ploeg. We hadden het betere van het spel”, beschreef de trainer van WHV, Martin Kaus, de wedstrijd.

Ook het optreden van de scheidsrechter stemde Kaus niet vrolijk. ,,In de eerste helft floot hij nog wel prima. Daarna iets minder. Zo was de strafschop vlak voor tijd discutabel en ook een schitterende sliding van Gino Bosch werd ten onrechte afgefloten. In plaats van te fluiten, had de scheidsrechter moeten applaudisseren. Zo’n sliding zie je nog maar zelden.”

Keldonk – Elsendorp 1-4 (1-1). 31. 0-1,45. Tom van de Broek 1-1, 55. 1-2, 57. 1-3, 73. 1-4.

,,We hebben verloren van een betere ploeg. Met een beetje geluk behaal je nog een resultaat. Na 1-2 werd het bijna meteen 1-3. Dat doelpunt was jammer, want daarna was het duel gespeeld”, zag trainer Ruud Fleskens van Keldonk. Ondanks de nederlaag heeft Fleskens kunnen genieten. ,,Alle vijf goals waren schitterend.”

Boerdonk – VCO 1-0 (0-0). 64. Jules Savelsbergh 1-0.

,,Voor rust hadden we het moeilijk, na rust speelden we een stuk beter”, aldus trainer Johan Strouken van Boerdonk. ,,We hadden vier A-junioren in de basis en bij hen raakte begrijpelijk de pijp in de tweede helft leeg, omdat zij ook een dag eerder een wedstrijd hadden gespeeld”, zag elftalleider Ties van der Zwaan van VCO.

VCO was enkele minuten voor tijd dicht bij het eerste punt van de competitie, maar de levensgrote kans werd niet binnengeschoten.

FC de Rakt – Nederwetten 2-1 (1-0).30. Rens van de Rakt 1-0, 56. 1-1, 88. Bart Langenhuizen 2-1.

,,In de eerste helft waren we heer en meester en hadden we ruim afstand moeten nemen. Omdat we dat na lieten, werd het nog spannend, Gelukkig pakken we in de slotfase verdiend de drie punten”, beschreef trainer Eus Marijnissen van FC de Rakt het duel.

Na de winst in de derby vorige week tegen FC Uden won de ploeg van Eus Marijnissen opnieuw. ,,We roepen nog niet dat we voor de titel gaan, daar is het seizoen te pril voor. Maar we gaan uiteraard volgende week op voor de derde winst op rij.”