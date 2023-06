Het Trinitas-sprookje van vorig seizoen moet met handhaving nieuw hoofdstuk krijgen

Na een sprookjesseizoen staat Trinitas Oisterwijk weer met beide benen op de grond. Vorig jaar pakte de club de titel en promoveerde naar de tweede klasse, nu mocht gevochten worden om op dat niveau actief te blijven. Sterkhouder Ramon Doomen ziet de confrontaties met Wilhelmina Boys met vertrouwen tegemoet. ,,We weten dat er kwaliteit in onze selectie zit.”

Ongeacht de eindklassering heerst er een goede sfeer in de kleedkamer bij Trinitas, volgens keeper Ramon Doomen (27). De doelman staat al het hele seizoen onder de lat en is een van de steunpilaren van de ploeg. ,,Het is heel cliché, maar we hebben nu nog een paar finales te spelen. Wij voelen ons als selectie goed genoeg om in deze klasse te blijven en daar gaan we dan ook voor.”

Doomen maakte deel uit van de RKSV Taxandria ploeg die in 2019 fuseerde met RKSV Oisterwijk en SV Nevelo om samen door te gaan als Trinitas. Sindsdien heeft hij het vertrouwen gekregen van coach Pierre van Berkel om als eerste keus te mogen uitkomen. Zelfs toen hij enkele jaren geleden zijn enkel brak en zeven maanden moest toekijken, was hij meteen na herstel weer de aangewezen doelverdediger. ,,Ik heb veel te danken aan het vertrouwen dat ik heb gekregen, dat is voor een keeper natuurlijk ontzettend belangrijk.”

De doelstelling was volgens hem aan het begin van de campagne handhaving, wat nog altijd mogelijk is. ,,Als ik terugkijk op hoe wij gespeeld hebben en hoe we gegroeid zijn dit jaar, ben ik daar erg trots op. Zo denken meer van mijn medespelers erover. Het was een heel competitieve klasse waar wij in terechtkwamen en de marges waren extreem klein. We konden ons goed meten met veel van de opposities, maar hebben soms dom puntverlies geleden en staan nu dus in gevarenzone.”

Dat zorgt voor motivatie. ,,We zijn er daarom extra op gebrand om niet te degraderen en ik zou niets liever willen dan volgend jaar weer op tweede klasse niveau te mogen uitkomen. Het past bij deze club, onze jeugd speelt op een hoog niveau en het vaandelteam moet dat ook uitstralen. Ons tweede elftal is nu voor de tweede keer op rij kampioen geworden, dus daar kunnen we mogelijk spelers van lenen.”

Gehavend

Dat zou zo maar eens flink nodig kunnen zijn, de selectie van Trinitas is ietwat gehavend. De Oisterwijkers hebben namelijk twee grote tegenslagen te verwerken, ex-prof Zija Azizov en topscorer Job Viellevoye zijn niet inzetbaar voor de wedstrijd tegen Wilhelmina Boys. Erg jammer, maar volgens Doomen geen reden om excuses te maken.

,,Het zijn twee belangrijke spelers voor ons, maar ik vind dat we genoeg kwaliteit hebben om hen op te vangen. Onze tegenstander is derde geworden in de derde klasse dus ze kunnen echt wel voetballen en we onderschatten ze absoluut niet, maar we moeten van onze eigen kracht uitgaan. Ik ben er zeker van dat er jongens zullen opstaan om de gaten op te vullen.”

Aanstaande zondag om 14:00 begint de eerste ‘finale’. Die wedstrijd wordt niet gespeeld op het eigen Sportpark D’n Donk. Daar wordt namelijk Intents Festival gehouden. Op neutraal terrein, Sportpark Zegenwerp in Sint-Michielsgestel, moet afgerekend worden met Wilhelmina Boys. Ook om coach Pierre van Berkel een mooi afscheid te geven. Hij zwaait na de nacompetitie af. Van Berkel werd in 2019 de allereerste trainer ooit van Trinitas en heeft dus de hele

,, Het wordt een belangrijk weekend voor ons", stelt Doomen. ,,Vorig jaar met mooie kampioenschap de tweede klasse behaalt, zou jammer zijn om nu te verliezen. Trinitas hoort in de tweede klasse thuis. Het is een krappe competitie. We weten dat er kwaliteit in onze selectie zit.”