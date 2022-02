Hetzelfde liedje voor verliezend Irene, ook Ollandia, LSV en SVSOS scoren niet

Knegselse Boys - Irene 1-0 (0-0)

Het was het bekende verhaal voor Irene-trainer Michael van de Wal, zijn ploeg voetbalde goed en kon tot aardig wat kansen komen, maar vergat zichzelf te belonen. ,,Volgens mij hadden wij 70% balbezit en had de tegenpartij tot de tweede helft nog amper geschoten op doel’’, vertelde de trainer. Met een gemiste penalty en afgekeurd doelpunt zat het de ploeg uit Gemonde ook niet mee. ,,Maar dan moet de gifbeker misschien wel eerst helemaal leeg.’’

Owen van Lith miste de penalty voor Irene. ,,Normaal schiet hij ze er wel in, maar dit is de tweede die hij ernaast plaatst. Misschien moet ik toch maar iemand anders daarvoor gaan gebruiken’’, sprak de trainer.

Ollandia - Casteren 0-1 (0-0)

Ollandia liep volgens oefenmeester Mayk van Driel tegen een onnodig verlies aan. ,,We hebben veel kansen gehad om te scoren, maar ze wilden er gewoon niet in’’, sprak de trainer. ,,We kwamen binnen vijf minuten op achterstand en hebben de rest van de wedstrijd alleen maar op hun helft gevoetbald. Ik denk dat als we nog vier uur hadden gevoetbald, we nog steeds niet hadden gescoord. Maar ik kan de jongens ook niets verwijten, want het lag ook niet aan hun, ze voetbalden echt goed.’’

Ondanks twee strafschoppen kon de ploeg op Sportpark Ekkerzicht niet van de nul afkomen. ,,Zelfs de trainer van de tegenpartij kwam naar mij toe en vertelde dat ze dit een gestolen wedstrijd noemen. Hij zal dan wel dezelfde wedstrijd als ik hebben gezien.’’

LSV - SVSOS 0-0

LSV-trainer Rene van der Steen had zijn ploeg op acht plekken gewijzigd, na de midweekse vijfklapper van De Bocht’80. ,,We hadden in sommige fases van de wedstrijd het betere spel, maar dan waren we te slordig in de eindpass of in het afmaken, om er profijt uit te halen. Al met al is het een prima uitslag, maar ik ben niet tevreden. Als ik de teams naast elkaar zet, had er meer ingezeten voor ons.’’

,,Omdat onze eerste keeper een weekje niet beschikbaar was, hebben we de keeper uit het tweede, Ricardo Verheijden, moeten laten opdraven’’, vertelde de oefenmeester. ,,Die heeft het uitstekend gedaan, hij hield een aantal ballen van SVSOS goed tegen.’’

Voor de ploeg van SVSOS-trainer Johan van de Pas was het nog even wennen na een lange corona en winterstop. ,,Ik vond het de eerste helft nogal slap, het miste daar vooral in de felheid. De tweede helft ging dat alweer een stuk beter’’, vertelde de oefenmeester. ,,Uiteindelijk hadden we meer verdiend, maar ik ben ook wel tevreden met het punt. In eerdere wedstrijden kregen we dan nog laat speeltijd het deksel op de neus.’’