HHC’09 gaat moeilijk seizoen tegemoet: ‘Moeten helemaal opnieuw beginnen’

RKKSV – HHC’09 6-0 (3-0) 7. 1-0, 30. 2-0, 44. 3-0, 52. 4-0, 73. 5-0, 80. 6-0.

HHC’09 speelde een kansloze wedstrijd. ,,Het wordt een heel moeilijk seizoen”, zegt trainer Ger Henskens. ,,We hebben een elftal met oude spelers. En daar is sinds maart weer een halfjaar bijgekomen. Dan word je er niet beter op.” Volgens de Bosschenaar moet hij ‘weer helemaal opnieuw beginnen’. ,,Na de winterstop gingen we onze puntjes sprokkelen, ging het wat beter. Die bouwstukken zijn deels weer afgebroken, omdat we zo lang stil hebben gelegen. Het wordt punten sprokkelen.”

Bijzonderheid: Doelman Hakan Buyuk was jarenlang doelman bij HHC’09. Hij is vertrokken naar RKDVC. ,,Voor ons is dat een aderlating, want Hakan was een belangrijke schakel in ons elftal.”

Buren - SC Elshout 0-2 (0-0) 55. Luc van den Aker 0-1. 77. Luc van den Aker 0-2.

Trainer Gilbert de Fijter was na de eerste helft niet tevreden over zijn spelers. ,,De scheidsrechter leek wel de twaalfde man van Buren. Daar ergerden we ons te veel aan. Ik heb ze op het hart gedrukt om zich met voetballen bezig te houden. Van een tegenstander kun je winnen, van een scheidsrechter nooit. Dat hebben ze in de tweede helft heel goed opgepakt. Goed gespeeld, en na de voorsprong Buren geen kans mee gegund.”

Bijzonderheid: Het was de eerste wedstrijd zonder spits Tom van Delft, die zich op het wielrennen heeft gestort. Andere spelers moeten proberen dat gat te dichten. Vandaag lukte dat Luc van den Aker. ,,Luc liet zich dus gelden voor het doel”, zag De Fijter. ,,Maar hij had er wel vier kunnen scoren. Dat is nu bijzaak, de punten zijn binnen.”

