HHC’09 verliest na rumoerige week van Wilhelmina: club hard opzoek naar nieuwe trainer

Wilhelmina – HHC’09 4-2 (2-1) 1-0, Semih Akturan (pen.) 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 85. Semih Akturan 4-2.

Afgelopen week nam Senad Hadzic afscheid van HHC’09. Frank Hendriks, trainer van het tweede, nam in Den Bosch de honneurs waar. Daarvoor heeft Hendriks niet de papieren. ,,Maar we hebben van de KNVB twee wedstrijden dispensatie gekregen”, zegt bestuurslid Bert Kops. De club uit Oudheusden, die tal van spelers kwijtraakte, is druk op zoek naar een opvolger van Hadzic. ,,We hebben al paar sollicitaties gekregen. Daar zijn we heel blij mee. Ook is er donderdag met alle spelers apart gesproken. Het moet niet zo zijn dat er nog meer voetballers buiten de boot vallen.” HHC’09 werkte hard, maar mocht blij zijn dat doelman Hakan Buyuk in prima vorm stak. Anders was de uitslag een stuk hoger uitgevallen.

WEC - SC Elshout 1-2 (1-2) 43. Thom van Delft 0-1, 44. 1-1, 45. Thom van Delft 1-2.

Vorig seizoen was Thom van Delft al behoorlijk op dreef, scoorde de spits heel makkelijk. Een speler die makkelijk hogerop zou kunnen, maar Van Delft heeft een blauw-wit hart. Ook in de competitieouverture had hij alweer een belangrijk aandeel in de zege van SC Elshout, dat na rust een paar keer door het oog van de naald kroop.

VOW-Essche Boys 5-1 (2-1). 12. 0-1, 30. Pim van Riel 1-1, 35. Bart van den Oever 2-1, 67. Stan van der Heijden 3-1, 77. Rick van der Linden 4-1, 88. Bas van Bakel 5-1.

Een prima start voor promovendus VOW uit Veghel. Tegen de medepromovendus Essche Boys werd er vanmiddag met 5-1 gewonnen. Coach Jordy van Boxtel: ,,Dit was de geschikte tegenstander op het juiste moment. Wij weten dat er echt wel zeven of acht ploegen beter zijn dan ons, nu konden we – ondanks het gemis van vier potentiële basisspelers – een goed begin maken.”

Bij VOW was Bart van den Oever vandaag de beste man, volgens Van Boxtel. ,,Essche Boys kreeg geen grip op zijn spel. Daarnaast was hij ook overal te vinden op het veld.”

Boxtel-Avesteyn 0-2 (0-0). 65. Joost Gooijaarts 0-1, 66. E.D. 0-2.

Avesteyn pakte vandaag de drie punten, maar coach Hugo van de Sande was nog niet blij met zijn elftal: ,,De eerste helft was echt matig van ons, we kregen slechts één kans die we ook nog eens misten. In de tweede helft lukte het allemaal al wat beter, maar de schwung ontbrak nog duidelijk.” Na 65 minuten spelen kwam Avesteyn toch op voorsprong na een zelf gecreëerde aanval van Joost Gooijaarts. ,,Dertig seconden later stond het echter al 0-2”, vertelt Van de Sande. ,,Vanuit de aftrap speelde Boxtel de bal naar de keeper, maar die pass was te hard waardoor de bal in het netje ging.”

Een ander opmerkelijk feitje aan dit duel was de arbitrage. De dienstdoende scheidsrechter was slechts zeventien jaar oud. Van de Sande: ,,Het was een prima scheids en hij stond goed zijn mannetje.”

Vorstenbossche Boys-Boskant 1-2 (1-1). 25. 0-1, 45. Rick Dortmans 1-1 pen, 58. 1-2.

Nieuwbakken trainer Dennis Meijer zag zijn Vorstenbossche Boys vanmiddag zonder punten aan de competitie beginnen. Tegen Boskant kwam het niet verder dan een 2-1 nederlaag. Terwijl er een goede voorbereiding werd gedraaid door de Vorstenboschers. Assistent-coach Gijs Dortmans: ,,Het begin was qua spel dan ook voor ons, maar wij creëerden niets. Voor het halfuur kwam Boskant dan ook op 0-1. Het was een opsteker dat Rick Dortmans net voor rust nog gelijkmaakte, maar in de tweede helft kwamen wij vervolgens weer op achterstand.”

De raak geschoten penalty van Dortmans kwam voort uit een handsbal van de Boskant-defensie. ,,Na een corner van ons, kregen zij de bal niet goed weg en belandde hij uiteindelijk via via op iemand zijn hand,” aldus assistent Dortmans.

OSC’45 - VCB 5-1 (3-1). 44. Mark Maas 3-1.

Een gebrek aan passie in de openingsfase koste VCB de wedstrijd. ,,Daar schrok ik wel even van”, aldus VCB-trainer Mathieu van der Steen. ,,Misschien zat er wat spanning op deze wedstrijd, of een andere reden. We zakten in ieder geval finaal door de ondergrens. De vrije trap van Mark zat weliswaar fraai in de rechterbovenhoek, maar zonder strijd win je weinig wedstrijden.”