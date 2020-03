HHC’09 verliest ondanks muur van verdedigers tegen Boxtel

Zondag 4fHHC’09 was tot aan de winterstop een zekere degradant, want punten pakken bleek een opgave zonder end. Totdat trainer Ger Henskens besloot om het aloude Italiaanse systeem voor de dag te halen: een muur van verdedigers optrekken voor het eigen doel en gokken op de counter.

Boxtel – HHC’09 3-1 (3-0) 11. Valentijn Waals 1-0, 12. Mitchell Vogels 2-0, 37. Daniël Foster 3-0, 80. Jeffrey Fitters 3-1.

Met die verdedigers ging HHC gokken op de counter. Dat bood soelaas, maar Boxtel had er op zijn kunstgrasveld een tegenzet op gevonden. ,,Ze speelden veel met crossbal”, zag Henskens, ,,daardoor moesten we telkens kantelen. Dat lag ons niet.”

Frank van Oers genoot van zijn ploeg voor rust, maar na de rust was het klaar. ,,De scheids floot natuurlijk niet af in de rust. Ik heb ze nog gewaarschuwd voor een saaie tweede helft, maar zoals we verwachtten kabbelde het verder.” Van Oers blikte tevreden terug op het eerste halfuur, waar het al met 3-0 leidde. ,, Als het na rust 4-0 wordt dan wordt het een uitgebreide score en kunnen we werken aan het doelsaldo, maar helaas mocht het niet zo zijn.”

Inmiddels is Van Oers’ team op volle sterkte en kon het ook deze wedstrijd weer een beroep doen op bijvoorbeeld Mitchell Vogels. ,,Hij is een echte rots in de branding achterin. Sommige jongens hebben we 8-9 weken gemist. Niet dat we met hun aanwezigheid dan bovenaan hadden gestaan, maar het scheelt wel.”

In de 90e minuut kregen we een penalty tegen vanwege een handsbal. ,,Dat is Jammer voor onze keeper, maar het maakte niet zoveel meer uit. We hadden gewoon moeten zorgen dat we na de rust hetzelfde goede voetbal speelden als voor de rust. We hadden ze namelijk in de eerste helft al kapot gespeeld hebt.”

Wilhelmina – Essche Boys 0-1 (0-0) 70. Jannic van Gerwen 0-1

Verliezend coach Coen van Overbeek heeft een hele leuke pot voetbal gezien. ,, Leuk spel, mooie aanvallen, maar de laatste pass kwam niet aan. Tot de 16-meter ging het goed, maar de laatste pass was constant niet goed. We hadden onszelf moeten belonen, maar niet gedaan helaas.”

In de 48e minuut werd een penalty gemist door Giovanni van Druenen. Keeper Bart Spooren pakte de bal uit de rechterhoek. Als die valt is het klaar. Rond de 70e minuut komt spits Jannic van Gerwen vanuit buitenspelpositie terug, nadat hij de bal had ontvangen uit een felle, faire sliding van Dennis Vossenbos. Van Gerwen twijfelde niet en schiet ferm binnen en de goal werd goedgekeurd. ,,Dat was het verschil vandaag. Wilhelmina heeft meerdere kansen gehad, maar niet benut en wij scoren wel meteen”, zegt Essche Boys-coach Leon van Wanrooij.

,,Dit zijn hele belangrijke punten. We hebben keihard gewerkt en dat doet mij heel goed. Het wedstrijdverloop was in handen van Wilhelmina. We hebben wel kansen gehad, net als Wilhelmina.”