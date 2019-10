HHC’09 verliest van Elshout, maar heeft wel een nieuwe trainer: Ger Henskens

Zondag 4fHHC’09 is er eindelijk uit wie de nieuwe hoofdtrainer wordt. Vanaf volgende week neemt Ger Henskens het roer over van interim-trainer Franks Hendriks. Laatstgenoemde won zijn laatste wedstrijd van SC Elshout met 1-4.

HHC’09 – SC Elshout 1-4 (0-0) 52. Thom van Delft 0-1, 60. Remco van den Hooven 0-2, 70. Semih Akturan 1-2, 87. Stan Muskens (pen.) 1-3, 89. Thom van Delft 1-4. Rood: 65e minuut Jeffrey Verhoeven (HHC’09).

Het was de laatste competitiewedstrijd voor interim-trainer Frank Hendriks bij HHC’09. Volgende week dinsdag staat Ger Henskens aan het roer bij de Oudheusdenaren, die nog puntloos zijn. Henskens (59) is twintig uur in dienst van FC Den Bosch. ,,De middagen en avonden ben ik”, zegt de Bosschenaar. ,,Na jaren kriebelde het weer om weer als hoofdtrainer bij een club aan de slag te gaan. Toen ik hoorde dat Senad Hadzic was opgestapt, heb ik gesolliciteerd. Ik denk dat ik met mijn ervaring rust kan brengen. Wat ook telt: gaat het mis en degradeert HHC naar de vijfde klasse, dan liggen ze er hier niet wakker van. Als het goed is krijg ik de tijd om te bouwen.”

Gilbert de Fijter, trainer van SC Elshout, heeft zijn wortels bij HHC’09. ,,Het is waardeloos dat Senad vlak voor de competitie begon is opgestapt. Heel wat spelers van het tweede hebben hem vorig jaar geholpen, nu laat hij ze in de steek.” Henskens kijkt er anders naar. ,,HHC raakt heel veel voetballers kwijt. Ik ken het karakter van Senad een beetje. Als het beroerd zou gaan, zou hem dat frustreren. En dan gaat het uiteindelijk een keer botsen.”

Nulandia - VCB 7-0 (2-0). 20. Geert Korsten 1-0, 35. Geert Korsten 2-0, 59. Mark Ruijssenaars 3-0, 65. Geert Korsten 4-0, 70. Mark Ruijssenaars 5-0, 75. Juul Ruijs 6-0, 81. Tom van de Ven 7-0.

Volgens Nulandia-speler Rik Korsten speelde zijn ploeg een goede wedstrijd. ,,We begonnen slecht aan de tweede helft, maar verder waren wij op alle fronten beter. Na de 3-0 zag je geen geloof meer bij VCB en klapten wij eroverheen.” Een analyse waarin VCB-coach Mathieu van de Steen zich in kon vinden. ,,Nulandia is een goede ploeg, maar wij hadden moment het geloof in een goed resultaat. Ik maak me wel zorgen om de verantwoordelijkheid die mijn spelers nemen bij hun eigen spel. We wijzen naar elkaar en vermannen ons niet. Nu snakten we naar het einde en hingen de koppies omlaag.”

Het bijzondere aan de wedstrijd was de monsterscore. De 3-0 en 4-0 kwamen tot stand na persoonlijke fouten aan VCB-zijde. ,,Op dat moment zaten wij niet goed in de wedstrijd”, aldus Rik Korsten. ,,Zeker de jongens die al een paar jaar meelopen, hadden toen op moeten staan”, besloot Van de Steen.

VOW-OSC’45 2-0 (1-0). 10. Paul van de Rijt 1-0, 55. Lars Klein-Breteler 2-0.

Het was een prima wedstrijd vanmiddag op Sportpark De Vonders te Zijtaart in Vught. VOW wist vrij eenvoudig OSC opzij te zetten, ondanks het gemis van drie potentiële basisspelers. VOW-coach Jordy van Boxtel: ,,Dit was gewoon een prima overwinning, ondanks dat we te weinig hebben gescoord.”

De scheids gaf nog een, volgens Van Boxtel een onterechte penalty aan de bezoekers. Doelman Niek had er een goed antwoord op en keerde de uitgelezen kans van OSC om nog te scoren.

Volgens OSC-trainer Jeroen Beekwilder speelde zijn ploeg de slechtste wedstrijd van het seizoen tot nu toe. ,,We hebben weinig gecreëerd. Het heeft met de wisselvalligheden van een jong team te maken. Dan zitten zulke wedstrijden ertussen.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was het optreden van OSC-keeper Ridjioni Lubbinge. ,,Dankzij hem kregen we ‘maar’ twee tegengoals”, sprak Beekwilder resoluut. ,,De rest zakte door de ondergrens.”

Wilhelmina-Vorstenbossche Boys 6-1 (3-0). 7. Roberto Jansen 1-0, 19. Jeroen de Jong 2-0, 37. eigen doelpunt 3-0, 50. Rick Dortmans 3-1, 66. Pim Stoop 4-1, 72. Jordey van Ham 5-1, 82. Jordey van Ham 6-1.

,,Een volkomen terechte nederlaag,” legt Vorstenbossche Boys-trainer Dennis Meijer de wedstrijd uit. ,,We kwamen onze gemaakte afspraken niet na en dan maak je het jezelf erg lastig.” Direct na rust scoorden de Boys met de 3-1 een aansluitingstreffer via Rick Dortmans. Meijer: ,,Dan denk – eigenlijk hoop – je dat dit het begin van een stunt kan worden, maar al snel gingen we terug naar de vorm van de eerste helft.”

Niet alleen de uitslag was frustrerend voor Meijer en de zijne, ook Dave de Vocht bracht wat frustratie los. Hij werd als invaller het veld in gestuurd, maar kon na een kwartier alweer eruit worden gehaald. De Vocht bleek helemaal niet fit. Meijer: ,,Daardoor was ik een wissel kwijt, dat vind ik frustrerend.” De Boys moesten daardoor ook de wedstrijd met tien man beëindigen; Marvin van Heeswijk viel uit met een liesblessure en er was geen wisselmogelijkheid meer over.

Een terechte uitslag, meende Wilhelmina-trainer Coen van Overbeek. ,,We hebben ons goed gerevancheerd ten opzichte van vorige week. We begonnen scherp en wilden in de rust de voorsprong vergroten en vooral geen tegengoals krijgen. We hebben laten zien dat we aardig kunnen voetballen.”

Het meest frappante aan dit duel was dat bij Wilhelmina de beide centrale verdedigers tot scoren kwamen. Van Ham scoorde zelfs twee keer. ,,Apart ja. Ik ben vooral blij dat we, na het goede gesprek dat we eerder deze week voerden, bij de les bleven. Alleen hun 3-1 irriteerde me, verder hebben we goed gespeeld”, aldus Van Overbeek.

Avesteyn-Boskant 1-0 (0-0). 83. Dries Heerkens 1-0.

,,Drie punten zijn drie punten,” zegt Avesteyn-coach Hugo van de Sande. ,,Maar het had wel mat makkelijker mogen verlopen.” Pas in de slotfase beloonde Avesteyn zichzelf door op 1-0 te komen via Dries Heerkens. Van de Sande: ,,We hebben echt veel kansen gekregen, maar kregen de bal niet over de doellijn. Als Boskant in de slotfase begint te counteren, krijg je het benauwd.”

Van de Sande had een weddenschap lopen met zijn elftal en het tweede van Avesteyn. ,,Wanneer beide teams zouden winnen, zou ik ze trakteren op een fust bier in de kantine. Dat lukte, dus nu kunnen de jongens naar Wit-Rusland-Nederland kijken met gratis bier.”

Hoewel de tegengoal pas vijf minuten voor het einde viel, was de nederlaag volgens Boskant-trainer Sander Janssen terecht. ,,Avesteyn verdiende het simpelweg meer om te winnen dan wij. We kregen allebei kansen alleen konden wij weinig potten breken. We sloegen een goede weg in maar hebben wel verloren en dat is geen schande.”

Het meest bijzondere aan het duel is de 1-0 van Avesteyn. ,,Ondanks hun overwicht, had deze wedstrijd ook gewoon in 0-0 kunnen eindigen”, besloot Janssen. ,,Zij scoren uit een rebound van een vrije trap. Zuur, maar dat kan gebeuren.”

RKKSV - WEC 2-0 (1-0). 1. Tom Hendriks 1-0, 85. Dennis Vorstenbosch 2-0.

RKSSV-trainer Ramon van Rixtel was blij met de zwaarbevochten zege. ,,We hadden tien leeuwen in het veld staan en één puma, want onze keeper Jan van Balsfoort keepte opnieuw een fantastische wedstrijd”, aldus Van Rixtel. Een vroege domper deed WEC de das om, zag coach Stephan Hesemans. ,,Wij hebben in de eerste helft - en dat is niet gelogen - acht goede kansen gecreëerd. We hebben op effectiviteit verloren.”

Het meest bijzondere aan het duel was het treffen tussen de trainers Van Rixtel en Hesemans. Vorig jaar waren zij allebei werkzaam bij EVVC. ,,Hij bij het tweede, ik bij het eerste”, aldus Hesemans. ,,De trainer van het 3e van EVVC had ons in een aparte Whatsappgroep gegooid”, lachte Van Rixtel. ,,Daar werden de nodige berichten in geplaatst. Leuk!”

Boxtel - Essche Boys 2-0 (1-0). 3. Jesse van Homelen 1-0, 47. Stefan Persoons (pen.) 2-0.

Hoewel Boxtel in beide helften vroeg wist te scoren, was de wedstrijd niet om aan te zien. ,,De scheidsrechter had na een uur af mogen fluiten”, aldus Boxtel-trainer Frank van Oers. ,,We scoren een vroege goal en dachten makkelijker te kunnen voetballen. Dat was niet zo. Het werd een open wedstrijd en het bleef tricky.”