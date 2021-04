HHC’09 stopt voorlopig met competitie KNVB

OUDHEUSDEN - HHC’09 heeft besloten om volgend seizoen niet meer uit te komen in een standaardklasse van de KNVB. Reden: er zijn slechts twee seniorenelftallen en aanwas voor die teams is er nog niet. Dus heeft de club besloten om het officiële competitievoetbal van de KNVB voorlopig vaarwel te zeggen.

,,Daar komt nog bij dat we al een jaar of drie heel veel moeite hebben om voldoende spelers bij elkaar te krijgen voor het eerste”, zegt bestuurslid Bert Kops. ,,Daardoor moest er telkens een moreel appel worden gedaan op oudgedienden. Die rek is er helemaal uit: zij hadden juist bewust gekozen om in een lager elftal te gaan voetballen. Sommige voetballers wilden dat echt niet meer, waren zelfs van plan om er helemaal mee te stoppen. Dat zou de club heel slecht uitkomen. Door de vierde klasse vaarwel te zeggen, is die druk van de ketel.”

Opluchting

HHC’09 promoveerde in 2010 na de fusie van Herptse Boys en Heusden naar de vierde klasse om er nooit meer uit te verdwijnen, al had de club daar wel het coronavirus voor nodig. ,,Daar ben ik trots op”, zegt Dandy Lommers, die afgelopen paar seizoenen eigenlijk in het tweede elftal zou spelen. Wat vervelender was: ,,Als ze me nodig hadden, kon het eerste op me rekenen. Je wilt ze niet in de steek laten. Ik ben 35, had daar niet eeuwig mee door kunnen gaan.” Dat dit dilemma is opgeheven, is een goede zaak, vindt Kops. ,,Het is een opluchting, al blijft het treurig.” Wat wel weer aardig is, ondanks deze jobstijding: ,,We kunnen wel zeggen dat we nooit zijn gedegradeerd.”

Quote Het draait om het gevoel van de spelers Dandy Lommers

Dat HHC’09 deze stap heeft moeten zetten is ook te wijten aan de woningbouw in Oudheusden. Beter gezegd: er worden veel te weinig stenen op elkaar gestapeld. ,,Daardoor is er te weinig jeugd. Andere sportverenigingen, en de basisschool hebben er ook last van.” Al met al: voelt dit niet als een nederlaag? ,,Zeker niet. Het draait om het gevoel van de spelers. Zij willen met plezier bij ons voetballen. Daar gaat het uiteindelijk om.”

Investeringen

In het sportcomplex van HHC’09 is veel geïnvesteerd. Zo kwamen een paar jaar geleden volledig nieuwe opstallen, zoals kleedkamers en scheidsrechterruimtes. En de gemeente Heusden gaat deze zomer 60.000 euro investeren in de drainage van het hoofdveld. Is dat wel verstandig: staat de toekomst van de vereniging niet op het spel?

Volgens Kops is dat niet het geval. ,,Behalve de twee seniorenelftallen hebben we nog acht jeugdteams. Bij de junioren komt er een heel aardige lichting aan. Als onze trainer Adem Alkan die jongens nog een paar jaar bij elkaar kan houden, dan zou het zomaar kunnen dat we ons weer inschrijven voor de standaardklasse.” Als dat gebeurt, zou dat weleens in het zaterdagvoetbal kunnen zijn. ,,Over die vraag gaan onze leden zich waarschijnlijk volgend seizoen via een enquête uitspreken.”