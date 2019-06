Hier vinden de finales op neutraal terrein plaats voor de vierde- en vijfdeklassers

Brakel - Asperen

Sportpark Het Bolwerk in Woudrichem is op zaterdag 8 juni om 15:00 de plek waar vierdeklasser Brakel en derdeklasser Asperen elkaar ontmoeten voor een plek in de derde klasse zaterdag. Normaliter is dit het sportpark van zaterdagtweedeklasser VV Woudrichem.

Merlijn - IFC

Sportpark De Blauw Kei in Breda is op zaterdag 8 juni om 14:30 de plek waar vierdeklasser Merlijn en derdeklasser IFC zaterdag elkaar ontmoeten voor een plek in de derde klasse zaterdag. Normaliter is dit het sportpark van hoofdklasser Baronie.

OSC’45 - Essche Boys

Sportpark de Molenheide in Schijndel is op maandag 10 juni 14:00 de plek waar vierdeklasser OSC’45 en vijfdeklasser Essche Boys elkaar ontmoeten voor een plek in de vierde klasse zondag. Normaliter is dit het sportpark van Avanti’31.

WSJ - SVC

Sportpark Jeugdland in Ulvenhout is op maandag 10 juni om 14:30 de plek waar vierdeklasser WSJ en vijfdeklasser SVC elkaar ontmoeten voor een plek in de vierde klasse zondag. Normaliter is dit het sportpark van UVV’40.

Tuldania - De Weebosch

Sportpark De Groesbocht in Netersel is op maandag 10 juni om 14:30 de plek waar vijfdeklassers Tuldania en De Weebosch elkaar ontmoeten voor een plek in de vierde klasse zondag. Normaliter is dit het sportpark van Netersel.

SBV - Hulsel

Sportpark De Roode Bleek in Liempde is op maandag 10 juni om 14:30 de plek waar vijfdeklassers SBV en Hulsel elkaar ontmoeten voor een plek in de vierde klasse zondag. Normaliter is dit het sportpark van DVG.

SPV - Herpinia

Sportpark Den Uil in Erp is op maandag 10 juni om 14:30 de plek waar vierdeklasser Herpinia en vijfdeklasser SPV elkaar ontmoeten voor een plek in de vierde klasse zondag. Normaliter is dit het sportpark van Erp.

Altweerterheide - VOW