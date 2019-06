Hier vinden de finales op neutraal terrein van de nacompetitie dit weekend plaats

De finalewedstrijden van de nacompetities vinden plaats op neutraal terrein. Dit weekend is in principe de laatste ronde van de nacompetitie. De enige wedstrijden die nog volgen zijn de verliezersfinales, die in eerste instantie niet op het programma stonden.

EVVC - Volkel

Sportpark De Balledonk in Heeswijk-Dinther is op zondag 16 juni om 14:30 de plek waar tweedeklasser EVVC en derdeklasser Volkel elkaar ontmoeten voor een plek in de tweede klasse zondag. Normaliter is dit het sportpark van tweedeklasser Heeswijk.

Den Dungen - Vlijmense Boys

Sportpark De Saren in Den Bosch is op zondag 16 juni om 14:30 de plek waar derdeklasser Vlijmense Boys en vierdeklasser Den Dungen elkaar ontmoeten voor een plek in de derde klasse zondag. Normaliter is dit het sportpark van vierdeklasser Wilhelmina.

Haarsteeg - WODAN

Sportpark De Roode Bleek in Liempde is op zondag 16 juni om 14:30 de plek waar derdeklasser Haarsteeg en vierdeklasser WODAN elkaar ontmoeten voor een plek in de derde klasse zondag. Normaliter is dit het sportpark van vierdeklasser DVG.

Gudok - DVG

Sportpark Burgemeester van Hovell in Helvoirt is op zondag 16 juni om 14:30 de plek waar vierdeklasser Gudok en vierdeklasser DVG elkaar ontmoeten voor een plek in de derde klasse zondag. Normaliter is dit het sportpark van tweedeklasser Helvoirt.

