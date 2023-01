Hij speelde op hoog niveau, maar deze ‘clubhopper’ is pas echt op zijn plek bij VOAB

Almkerk delft in het restant van het duel met DTS Ede het onderspit

In de eerste klasse D heeft Almkerk zaterdagmiddag in het restant van de op 15 oktober gestaakte duel met DTS Ede het hoofd moeten buigen. Voor DTS Ede boog invaller Roy Ploeg in de extra tijd de 1-1 om in een 1-2 voorsprong waarin geen verandering meer kwam.

