Hilvaria-coach duidelijk na nederlaag: ‘Het was echt slappe hap, ik ben er echt ziek van’

RKVVO – Hilvaria 6-1 (3-1). 16. Tom van Beers 1-1

,,We waren erg slecht vandaag. We kwamen na twintig seconde achter en dan loop je direct achter de feiten aan. Je komt nog op gelijke hoogte, maar in de drie minuten voor rust krijg je er weer twee tegen. Dat is dodelijk en vlak na rust wordt het meteen 4-1. Dan is het klaar. Het was echt slappe hap en ik ben er echt ziek van”, zei een gefrustreerde Hilvaria-trainer, Henri van den Braak.

Beerse Boys – NWC 2-1 (1-0). 3. Jannes Mulders 1-0, 70. Pepijn van Spreeuwel 2-1.

,,Het is een mooie start in de competitie. Ze waren na een, qua resultaten, wat mindere voorbereiding gebrand om vandaag een resultaat te boeken en dat hebben ze goed gedaan. De eerste helft speelde we goed en kwamen we al vroeg op voorsprong. In de tweede helft was NWC voor de drinkpauze een stuk feller en beter, maar we scoren net na de drinkpauze en toen knakte er iets bij hun. Dan blijft het spannend door de marge van één, maar is het eigenlijk gespeeld”, zei nieuwe Beerse Boys-coach Hans Staps.

De momenten van scoren waren voor Beerse Boys vandaag cruciaal.

Mierlo Hout - Oirschot Vooruit 2-1 (0-1). 11. E.d. 0-1.

,,Een verdiende overwinning van Mierlo Hout vandaag. Voetballend hadden zij wat meer in huis en wij ronden onze kansen niet af. Dan verdien je het ook niet. Bij 0-1 en 1-1 krijgen we echt een aantal goede mogelijkheden, maar we hadden iemand uit de A-jeugd mee. Hem valt ook helemaal niks te verwijten en ik ben blij met hoe er gespeeld is vandaag”, vertelde Oirschot Vooruit-trainer Piet Drijvers.