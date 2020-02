Hilvaria geeft ‘goedmaakdoelpunt’ weg in de derby met Beerse Boys: ‘Expres zo scoren, dat wil niemand’

Zondag 2FEen van de meest bekende voorbeelden van per ongeluk scoren is een goal van Jan Vertonghen. Als speler van Jong Ajax wilde hij een bal naar de keeper van RKC spelen, maar de bal eindigde per ongeluk in het doel. Verontschuldigingen loste niet genoeg op en dus gaf Ajax in de beker letterlijk een doelpunt 'weg'. Een voorval dat zich in Hilvarenbeek ook voordeed, alleen was Joerie van Rijswijk in dit geval Jan Vertonghen en mocht Beerse Boys een gratis doelpunt maken.