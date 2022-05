Hilvaria kan het net niet spannend maken tegen 'beste team uit de competitie’

Een terecht verlies, volgens Hilvaria-trainer Koen van der Heijden. ,,Ik vind hen het beste team van de competitie, nu we weer tegen ze hebben gespeeld ben ik daarvan overtuigd. We stonden flink achter en krijgen de 0-3 net na rust tegen, dat het keerpunt. We komen goed terug op 2-3 maar dan mag het al niet meer baten want zij scoren meteen daarna weer.”

Hans Staps rouwt niet om de nederlaag dat zijn Beerse Boys leed op de zonnige zondag, de rasoptimist heeft een goed woordje over voor zijn selectie. ,,We hoeven ons hier niet te schamen. We blijven tot de laatste seconde hard werken en gedisciplineerd voetballen. Het is een goede tegenstander, maar we mogen trots zijn met wat we hebben laten zien.”