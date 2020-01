Hilvaria onderuit tegen Valkenswaard: ‘Een klotezondag, ik slaap slecht vannacht’

Zondag 5C Maaskantse Boys-trai­ner hangt artikel met uitspraken tegenstan­der op in kleedkamer: ‘Dat stimuleer­de’

20:35 Het is niets nieuws in het voetbal. Een artikel met uitspraken van je tegenstander ophangen in de kleedkamer om je eigen ploeg te motiveren. Dit staaltje amateurpsychologie werd zondag ook toegepast bij Maaskantse Boys.