Hilvaria-selectie massaal op bed met buikgriep, slecht gewassen bidons lijken de oorzaak

,,Door buikgriep kreeg ik de ene na de andere afmelding. Ik denk dat het komt omdat de bidons niet goed zijn gewassen, want de drie die afwezig waren donderdag hadden nergens last van”, zei Hilvaria-trainer Henri van den Braak, die de bui al voelde aankomen. ,,Maar ik ben heel tevreden over hoe de jongens van het tweede en fitte spelers het hebben gedaan.”

Hans Staps, trainer van Beerse Boys, was content met de uitslag. ,,In de voorlaatste minuut maken we de gelijkmaker, een mooie beloning voor onze tomeloze inzet. Ondanks de achterstand bleven we strijden en met iets meer geluk hadden we zelfs nog gewonnen ook.”