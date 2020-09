Hilvaria speelt gelijk tegen RKVVO

RKVVO – Hilvaria 2-2 (1-2). 30. Max Toemen 1-1, 33. Doris van Trier 1-2.

,,Dit was een terechte uitslag denk ik. De eerste helft hadden wij het betere van het spel en buigen we de 1-0 achterstand in drie minuten om in een 1-2 voorsprong. Tweede helft was weer meer voor hun, maar door de voorsprong hoop je toch dat je die vast kan houden en de overwinning over de streep kan trekken. Zij maken gelijk en daarna raken wij nog een keer de paal, maar eerder hield onze keeper ons ook al een keer op de been. Ik denk dat ik wel kan leven met een punt”, zei Hilvaria-trainer Koen van der Heijden.

Beerse Boys – NWC 1-2 (0-1). 58. Erik Jans 1-1.

,,De jongens hebben weer alles gegeven, dus ik ben wederom trots op ze. We kregen de 0-1 op het slechtste moment wat je kan bedenken tegen, maar kwamen goed terug in de tweede helft. Dan maken we de gelijkmaker en spreken we af om gewoon hetzelfde te blijven doen en opportunistisch te blijven spelen. Dan geloof je dat je de winnende nog kan maken, maar dan maken zij die. NWC is daarin iets gehaaider en daarom wonnen zij vandaag”, zei Beerse Boys-trainer Hans Staps.

Oirschot Vooruit – De Valk 2-1 (1-0). 45+2 Gijs Sebrechts 1-0, 58. Daan Hagemeier 2-0.

,,De Valk is zeker geen onaardige ploeg, maar wij hebben het zeventig minuten echt goed gedaan. We waren dominant en maakte twee goals. Voor de rest hebben niet heel veel meer uitgespeelde kansen gehad, maar waren we wel dreigend. Dan ging vaak net de laatste of een na laatste bal fout. Na de tegengoal komt de schrik er echter in bij ons. Zij gaan meer druk zetten en we zijn conditioneel nog niet helemaal top, dus dat was wel nog even billenknijpen. Gelukkig trekken we uiteindelijk de verdiende overwinning voer de streep”, zei Oirschot Vooruit-coach Piet Drijvers.

