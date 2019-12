Hilvaria-speler valt misselijk uit: ‘Waarschijnlijk een hersenschudding’

Hilvaria – Braakhuizen 1-2 (0-2). 16. Roy Olislager (pen.) 0-1, 34. Mike de Meij 0-2, 60. Greg van Gestel.

,,We worden gewoon veel te laat wakker en beseffen pas in de tweede helft waar het om gaat”, baalde Hilvaria-trainer Henri van den Braak.

Jordy van de Sande viel uit met een hoofdblessure. Naar alle waarschijnlijkheid een hersenschudding die hij opliep na een kopduel. Hij was misselijk, duizelig en had het gevoel over te moeten geven.

Oirschot Vooruit – De Valk 3-3 (0-3). 5. Luc Nouwen (pen.) 0-1, 40. Luc Nouwen 0-2, 43. Luuk Broers 0-3, 49. Koos Gloudemans (pen.) 1-3, 66. Joris Swaanen 2-3, 73. Tim Neggers.

,,Als de jongens in de eerste helft onze spullen hadden gepakt, dan had ik ze groot gelijk gegeven”, zei Oirschot-coach Piet Drijvers. ,,Na rust laten we zien dat we kunnen voetballen.”

De oudste speler bij Oirschot Vooruit, Max van Kollenburg (28), viel na een kwartier uit met een blessure. Daarna was de oudste speler pas 25 jaar. ,,Dan staat er ineens een heel jong team binnen de lijnen”, aldus coach Drijvers.

Beerse Boys – Rood Wit V 3-1 (2-1). 16. Jannes Mulders (pen.) 1-0, 22. Jannes Mulders 2-0, 39. 2-1, 90+2. Daan Mulders 3-1.

,,De scheidsrechter was de beste man van het veld”, stelde Beerse Boys-trainer Hans Staps. ,,Je zag duidelijk dat het om de nummer dertien tegen de nummer veertien ging. Maar gelukkig hebben we drie punten.”