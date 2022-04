Hilvaria wint duel met twee gezichten, slechte start kost Oirschot Vooruit punten

Hilvaria-trainer Koen van der Heijden zag een wedstrijd met twee gezichten. ,,In de eerste helft waren goed, in de tweede helft wat minder. Toch heeft onze keeper Martijn Bijdevier een kwartier voor tijd een penalty gestopt, dat is dan weer wel goed.” Een bijzondere rol was er voor Jisk van Teeffelen, hij was goed voor twee assists in deze wedstrijd.