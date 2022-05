Hilvaria wint in spektakelstuk van De Val, Van Rijswijk draait achterstand persoonlijk om met hattrick in tien minuten

Het was een zware wedstrijd voor Hilvaria. De ploeg van Koen van der Heijden kwam twee keer op achterstand, maar wist alsnog te winnen. Dat was vooral te danken aan een ontketende Joerie van Rijswijk. Hij maakte drie goals in tien minuten en bezorgde zijn ploeg daarmee drie punten.

Hilvaria - De Valk 5-3 (1-2) 9. Robin Smets 0-1, 16. Joran Vermeulen 0-2, 33. Dorus van Trier 1-2, 52. Mika van Spreeuwel 2-2, 56. Luc Nouwen 2-3, 76. Joerie van Rijswijk 3-3, 83. Joerie van Rijswijk 4-3, 86. Joerie van Rijswijk 5-3.

Hilvaria-trainer Koen van der Heijden was opgelucht na afloop, zijn team keek namelijk twee keer tegen een achterstand aan. ,,Na een heel matige eerste helft buigen we toch om naar een overwinning, dat is natuurlijk heel knap. We hebben het in de tweede helft erg goed opgepakt. De winst is terecht, als je het mij vraagt.” Invaller Van Rijswijk stal de show en scoorde een hattrick binnen tien minuten.

Beerse Boys - Marvilde 0-4 (0-3) 2. 0-1(pen), 14. 0-2, 43 0-3, 70, 0-4.

Hans Staps en Beerse Boys ontvingen een oppermachtig Marvilde, dat zonder al te veel poespas een comfortabele zege boekte. ,,We hebben het maximale geven, het blijkt maar weer dat dit de terechte kampioen is. Zij gaan het heel goed doen in de eerste klasse, ik wens ze veel succes daar.” Vanwege resultaten elders, is er met twee wedstrijden te gaan nog een kans om naar nummer twaalf te stijgen. Volgende week tegen RKVVO, die op dit moment die positie bezit, zal het lot van Beerse Boys beslist worden.

Oirschot Vooruit - RKVVO 2-1 (2-0) 4. Job van Gestel 1-0, 30. 2-0(e.d.), 60. 2-1 (pen.)

Trainer van de thuisploeg, Roland Schuermans, beschreef de overwinning als volgt: ,,Een goede dag om drie punten te halen, maar de manier waarop kon beter. We hadden meer moeten scoren, eigenlijk iedere tien minuten. Dat was een terechte uitslag geweest. Nu is het zaak dat we blijven winnen.” Bij Oirschot Vooruit werden Joris Swaanen en Fons Meeuwis geëerd voor hun 250 wedstrijden in het vaandelteam.