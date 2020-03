Hilvaria wint van negental Someren: ‘Heel blij mee’

,,Deze overwinning had ik niet verwacht. Ik ben hier echt heel blij mee”, zei Hilvaria-trainer Henri van den Braak, die vijf basisspelers miste. Dat gaf Tim van Riel de mogelijkheid om voor het eerst in de basis te starten. ,,Hij heeft het voortreffelijk gedaan.”

Someren eindigde het duel met negen man. De manier waarop Hilvaria dat uitspeelde, daar was coach Henri van den Braak teleurgesteld over. ,,Je moet de bal rond laten gaan. Zij mogen er niet meer aan komen, maar kregen toch kansen. Dat is zonde.”

Lange tijd leek het laag geklasseerde Beerse Boys in de dorpstwist tegen Oirschot Vooruit aan het langste eind te trekken. De opening was desondanks voor de bezoekers. Max van Kollenburg trof met een strak schot de paal en een schot van Fons Meeuwis vloog net voor het doel van Beerse Boys langs. Na een half uur opende Pepijn van Spreuwel met een diagonaal schot verrassend de score voor de thuisploeg: 1-0. Vlak voor rust maakte Joris Swaanen er uit een strafschop verdiend 1-1 van. Meteen na de pauze vloog Beerse Boys-aanvaller Niels van Heerbeek door de lucht na een te harde ingreep van Koos Gloudemans. Ruud Willems velde het vonnis vanaf elf meter: 2-1. In de 62ste minuut was het weer Joris Swaanen die namens de bezoekers de stand naar 2-2 trok. Twintig minuten voor tijd brak Daan Hagemeier van dichtbij de weerstand van Beerse Boys: 2-3. In blessuretijd besliste invaller Koen Versteden definitief de wedstrijd namens Oirschot Vooruit: 2-4.