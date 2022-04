Historische promotie op komst in Heesch: ‘Tegenstanders passen zich aan wanneer ze tegen ons spelen’

Derde klasse C DVG recht rug na 7-0 nederlaag eerder dit seizoen, nu doelpunt­loos gelijkspel tegen koploper Schijndel

Eerder dit seizoen was het een wedstrijd waar niemand bij DVG graag aan terug denkt. Toen was Schijndel duidelijk de betere ploeg en stond er na negentig minuten 7-0 op het scorebord. Nu werd er een punt gepakt door de thuisploeg en er had misschien zelfs meer in gezeten.

24 april