Historische promotie voor DAW: 'Dit is zó ontzettend gaaf'

,,Dit is echt ongelofelijk. Wat een wedstrijd was dit. Het leek erop dat we na rust rijp waren voor de slacht, maar we stonden weer op en pakten alsnog de zege", aldus een hevig geëmotioneerde DAW-doelman Rick van Aalst.

Terwijl Alfa Sport gedurende de negentig minuten de betere ploeg was, sloeg DAW in de omschakeling genadeloos toe. Corik Megens opende de score uit een ingestudeerde corner, waarna zijn broer Mark vanaf elf meter de 0-2 op het bord schoot. Na rust kantelde het duel en kwam Alfa Sport terug tot 2-2.

Uiteindelijk kwam alles goed voor DAW. Aanvoerder Robbert Knipping was attent en kopte vlak voor tijd de bejubelde 2-3 tegen de touwen. Het slotakkoord was vervolgens voor de sterk spelende Corik Megens. ,,Dit is zó ontzettend gaaf. Afgelopen week had het tegen Berghem Sport eigenlijk al moeten gebeuren, maar dat lieten we na. De focus moest daarna direct weer op deze finale en daar zijn we goed mee omgegaan", juichte DAW-aanvoerder Mark Megens (24).