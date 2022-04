HMVV-coach maakt drie minuten voor tijd foto van scorebord waar 0-1 staat, in werkelijkheid stond het 10-1

Vierde klasse EWanneer je bij de koploper op bezoek moet rekenen de meeste ploegen niet op een goed resultaat. Meestal is het verdedigen en de schade zo beperkt mogelijk houden. Bij rust stond het 'maar’ 3-0 bij HMVV tegen koploper Bergeijk. In de tweede helft gingen de sluizen toch open bij de ploeg uit Hooge Mierde en werd het liefst 11-1. Het scorebord werkte niet helemaal goed bij Bergeijk, want na de enige goal van de bezoekers stond er 0-1 op het bord.

Bergeijk – HMVV 11-1 (3-0). 87. Tijs van Grinsbergen 10-1.

HMVV had weinig in te brengen in en tegen koploper Bergeijk. Hoewel er ‘slechts’ een 3-0 ruststand was, stond er na nog eens 45 minuten voetbal 11-1 op het scorebord. ,,In minuut 87 heb ik wel een foto gemaakt van het scorebord, want daar stond dat we op ‘0-1’ stonden. Al wist ik ook wel dat het scorebord geen dubbele cijfers aankon, en dat het eigenlijk 10-1 stond”, grapt Johan Luijten, elftalleider van HMVV.

Spoordonkse Boys – SDO’39 1-2 (0-0). 57. Niels Heesakkers 0-1, 79. Roel van Nunen 1-1, 81. Niels Heesakkers 1-2.

Het was een gelijk opgaande wedstrijd gedurende de eerste helft. “We speelden vandaag erg matig en aan de bal waren we erg slordig”, vertelt Spoordonkse Boys-coach Coen Vos. Twaalf minuten na de rust profiteerde SDO’er Niels Heesakkers van de ruimte die hij kreeg van de Spoordonkse achterhoede. Tien minuten voor tijd werd het spannend, nadat Roel van Nunen de bal namens de Boys binnenschoot.

Een gefrustreerde Vos: ,,Die kans was vrij ‘lucky’. Maar als er twee minuten later weer door SDO wordt gescoord via Heesakkers, hebben we daar niets aan.” De coach van de bezoekers, Tom van den Steen, is blij met de punten: ,,Het is een beloning voor het harde werk.”

RKDSV – De Raven 4-1 (3-1). 2. Raoul Isalin 1-0, 15. Tijn Janssen 2-0, 24. 2-1 (pen.), 39. Tim Prijt 3-1, 89. Tim Prijt 4-1.

Vanaf de eerste minuut oogde RKDSV veel beter dan De Raven, dat niet bij de les was. Bij de 1-0, na twee minuten, was het gebrek aan scherpte bij de bezoekers goed zichtbaar. ,,We bleven doordrukken en dominant spelen, waardoor Tijn Janssen de 2-0 na een kwartier kon maken”, aldus Frans Verbeek, coach van RKDSV. De Raven kwam na 24 minuten op 2-1, na een verzilverde strafschop. ,,Ze konden een kwartier hopen op een gelijkmaker. Daarna schoot Tim Prijt de 3-1 tegen de touwen”, zag Verbeek.

In de rust wisselde De Raven vier maal, wat meer rust bracht bij de bezoekers. Pas in de absolute slotfase wist de thuisploeg nog een keer te scoren: Prijt maakte de 4-1 en daarmee zijn tweede van de middag.

Hulsel – ZSC 0-3 (0-1). 3. 0-1, 63. 0-2, 87. 0-3.

Hulsel speelde een goede wedstrijd tegen ZSC. Al moest het na drie minuten, na slecht opletten, al vissen voor de 0-1. ,,Daarna raakten we het aluminium enkele keren, en blonk hun doelman uit”, vertelt Hulsel-coach Wim Hoeben. In de tweede helft kreeg Hulsel opnieuw genoeg kansen, maar na een uur voetbal werd de achterstand verdubbelt tot 0-2. Hoeben: ,,In de slotfase gingen we nog door om te scoren, maar door de grotere ruimtes kon de spits van ZSC zijn hattrick completeren. We zijn niet gefrustreerd na deze nederlaag. Het is alleen erg jammer. We blijven opnieuw elke week werken om toch te scoren.”

Steensel – Tuldania 0-0 (0-0).

Er vielen geen doelpunten vanmiddag op Sportpark De Elzenbroeke, toch was Tuldania maar wat blij met het resultaat. ,,We wilden feller en gretiger spelen dan de tegenstander. Dat is vandaag goed gelukt”, aldus Tuldania-coach Kees Mollen. In de eerste helft lieten de bezoekers twee keer een grote kans onbenut. Mollen: ,,Jammer, maar we zijn tevreden met het resultaat. Ik ben trots op Jelle Verboven, dat hij de nul heeft gehouden!”