HMVV dankt keeper voor gelijkspel in saaie wedstrijd: ‘Er was geen klote aan’

Moment van de wedstrijd: HMVV-keeper Eric Voets hield zijn ploeg met enkele, knappe reddingen op de been. ,,Zij hadden de betere kansen, al waren wij gelijkwaardig en is 0-0 een juiste afspiegeling”, aldus de nog altijd geblesseerde HMVV-verdediger Hans van Gompel.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Opnieuw geen overwinning voor HMVV. ,,Hoewel het voetbal redelijk was, was er eigenlijk geen klote aan. Dan druk ik me nog zacht uit”, aldus een altijd eerlijke HMVV-leider Johan Luijten.