HMVV in de slotfase naast RKDSV

Amateurvoetbal Overzicht | HVCH doet laatste plaats over aan Prinses Irene, Be-Ready wint derby van Dussense Boys

22:38 Door de regenval konden er ook deze zondag een aantal wedstrijden geen doorgang vinden, maar er werd deze zondag volop gevoetbald op de amateurvelden. In de derde divisie zondag zorgde Dongen-keeper Wessel Sprangers voor een stunt door te scoren in de extra tijd tegen Blauw Geel'38. Be-Ready was op eigen veld te sterk in de derby tegen Dussense Boys.