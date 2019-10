HMVV kan vinger niet op zere plek leggen na nieuwe nederlaag

Steensel - HMVV 4-1 (3-0). 82. Geert van Gisbergen 4-1.

Net als vorige week tegen WODAN stond HMVV binnen een paar minuten al met 2-0 achter. ,,We hebben er al met de staf over gesproken”, zei HMVV-leider Johan Luijten. ,,We weten niet wat er fout gaan. We startten slap en niet scherp. We hadden alle elf spelers wel kunnen wisselen.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd is dat HMVV te snel in slaap wordt gesust en dan het deksel op de neus krijgt. ,,Daar lijkt het steeds vaker op”, vervolgde Luijten. ,,Het gaat allemaal veel te makkelijk.”

Riethoven - Hulsel 1-0 (0-0). Bijz.: Na het duel kreeg Rene Roest (Hulsel) een directe rode kaart.

Een gelijk opgaand duel liep voor Hulsel op niets uit. ,,We hadden het zwaar in de tweede helft. Helemaal nadat zij op voorsprong kwamen. We gingen 3-4-3 spelen en vol op de aanval, maar het mocht niet baten”, aldus Hulsel-trainer Joris Tuns.

Het meest bijzondere aan het duel was de afgekeurde goal van Hulsel-speler Joris van der Heijden en de niet gegeven penalty bij zijn teamgenoot Bas Liebregts. ,,Joris zou een overtreding gemaakt hebben en Bas werd duidelijk neergehaald”, baalde Tuns. Volgens hem was er bij de rode kaart van Roest weinig aan de hand. ,,Hij reageerde nadat hij geraakt werd. De coach van Riethoven vond ook dat er niet veel aan de hand was.”

Dommelen - SDO’39 3-0 (0-0).

Dommelen had simpelweg meer kwaliteit en was de betere ploeg, stelde SDO-trainer Tom Van Den Steen. ,,We hebben weinig tot niks in kunnen brengen. We kregen vlak na rust een snelle tegengoal uit een hoekschop.”