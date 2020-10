HMVV onderuit bij emotioneel duel met minuut stilte

Steensel-HMVV 2-1 (1-1). 12. Floran Veerman 0-1, 41. 1-1, 81. 2-1.

Hoewel Steensel beter begon aan de wedstrijd, was het HMVV dat de eerste treffer van de middag maakte. Op het moment van de thuisploeg terugzakte, was het Floran Veerman die HMVV op 0-1 bracht. HMVV-leider Johan Luijten: ,,Floran pakte de bal af van een verdediger en prikte binnen in de kruising.” Voor rust werd de stand wel nog gelijkgetrokken door Steensel, dat in de slotfase van de wedstrijd de winnende treffer ook nog maakte.

Voorafgaand aan het duel was er nog een minuut stilte. HMVV-clubman Jac Rens overleed eerder deze week aan en hartinfarct. Rens heeft een lange tijd in het clubbestuur gezeten en was altijd aandachtig toeschouwer bij alle duels van HMVV. Luijten: ,,Rens was een echte HMVV’er. Het nieuws had een impact op iedereen bij de club.”

SDO’39-Hulsel 4-3 (3-2). 1. Frank Swanen 1-0, 4. Niels Heesakkers 2-0, 8. Rob Jansen 2-1, 10. Tom Schellekens 3-1 (e.d.), 29. Stijn van Rooy 3-2, 79. Tom van der Heijden 3-3, 90. Simon Kruijsen 4-3.

Het selectief groepje mensen dat wel aanwezig mocht zijn op Spotpark Den Daalacker had na tien minuten al vier treffers gezien. De thuisploeg kwam in de eerste minuut via Frank Swanen op 1-0 en niet veel later zorgde Niels Heesakkers voor de 2-0. In de achtste minuut zorgde Rob Jansen voor de 2-1. Twee minuten later verschalkte Tom Schallekens van Hulsel zijn eigen doelman, waardoor de 3-1 op het scorebord verscheen.

Net voor het halfuur bracht Stijn van Rooy Hulsel weer terug in het duel met de 3-2. SDO-trainer Tom van der Steen: ,,Het was een slordig duel met veel fouten. Hoewel de score anders doet geloven, zat er weinig beleving in de wedstrijd.” Pas tien minuten voor tijd viel de volgende treffer: Tom van der Heijden zorgde met de 3-3 voor de gelijke stand. Hulsel-coach Wim Hoeben: ,,Maar in de blessuretijd ging het alsnog mis. Een voorzet die verkeerd draaide, zoefde zomaar de goal in.”

Riethoven-Tuldania 2-2 (2-2). 4. Pieter Abrahams 0-1, 15. 1-1, 16. 2-1, 41. Rien van de Wouw 2-2 (pen.). Bijz.: 90. Riethoven mist penalty.

Tuldania kwam al na vier minuten op voorsprong via Pieter Abrahams. Kansen om die voorsprong uit te bouwen bleven onbenut, mede door het goede keeperswerk van de Riethoven-doelman. Jorn Wijten trof zelfs nog de paal. Na een kwartier voetbal kwam Riethoven weer op gelijke hoogte en binnen zestig seconden kwam het zelfs op voorsprong. Tuldania-coach Kees Mollen: ,,Via een doelpunt uit een korte corner en vanaf het randje van buitenspel gooien wij ons goede begin weg.” Net voor rust zorgde Rien van de Wouw ervoor dat Tuldania weer langs Riethoven kwam. Vanaf de strafschopstip bleef hij koeltjes.

In de tweede helft bleven beide ploegen strijden om met drie punten van het veld te stappen, maar beide doelmannen stegen boven zichzelf uit. Mollen: ,,In de negentigste minuut keerde Jelle Verboven nog een onterechte penalty van Riethoven. In de tegenaanval moest de bal eigenlijk nog op de stip voor ons, maar dat werd helaas weggewuifd door de scheids.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.