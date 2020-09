HMVV onmachtig tegen sterk Bergeijk: ‘Anderhalf schot op doel gehad’

Zondag 4EHMVV wil 27 september zo snel mogelijk vergeten. De ploeg uit Hooge Mierde had niks in te brengen tegen Bergeijk.

Bergeijk-HMVV 6-0 (3-0). 13. 1-0, 22. 2-0, 34. 3-0, 52. 4-0, 68. 5-0, 75. 6-0.

HMVV kreeg het zwaar te voorduren tegen Bergeijk. Het werd maar liefst 6-0. Dit tot frustratie van HMVV-elftalleider Johan Luijten: ,,Zij waren echt een maatje te groot voor ons. We hebben misschien anderhalf schot op doel gekregen, voor de rest waren zij aan de bal.”

Een reden voor de grote uitslag was ook het ontbreken van vier basisspelers. Luijten: ,,Sommige konden niet meedoen en sommige mochten niet eens meedoen. Bij eentje was zijn broer positief getest op het coronavirus, dus die moesten we achterlaten in Hooge Mierde.”

RKDSV-Riethoven 2-2 (1-1). 5. Tijn Janssen 1-0, 31. 1-1, 81. 1-2, 90. Tijn Janssen (pen.) 2-2.

RKDSV heeft vandaag gelijkgespeeld tegen Riethoven. Al in de vijfde minuut wist aanvaller Tijn Janssen het net te vinden namens de thuisploeg. Frans Verbeek, zijn trainer, was tevreden met de vroege start: ,,Vorige week begonnen we slecht, deze keer waren wij de ploeg die goed uit de startblokken kwam.” Na een halfuur spelen zorgde Riethoven met de 1-1 voor de ruststand.

Verbeek: ,,Na rust was Riethoven echt de betere partij. Hoewel ik enkele tactische wijzigingen deed, bleven ze het veldoverwicht houden.” Pas in de tachtigste minuut resulteerde dat in een voorsprong voor de bezoekers. Toch hield RKDSV een punt over aan het duel. Een lange kwam in de zestienmeter van Riethoven tegen een hand, waardoor er een penalty in de slotsecondes volgde. Janssen bleef koeltjes en scoorde zijn tweede doelpunt van de middag.

Voor Niek van Korven en Bart van Leent was het ook een memorabele middag. Zij maakten hun debuut in het eerste van RKDSV.

SDO’39-Vessem 2-2 (2-2). 1. Michel Janssen 1-0, 13. (pen.) 1-1, 16. 1-2, 44. Martijn Helligers (pen.) 2-2.

Voor SDO is de competitie met vier punten uit twee duels voortvarend begonnen. Michel Jansen wist het net al in de eerste minuut te vinden. Twaalf minuten kon de ploeg van trainer Tom van den Steen genieten van de voorsprong, want daarna kwam Vessem uit een raak geschoten penalty op 1-1. Drie minuten daarna, in de zestiende minuut, kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong op Spotpark Den Daalacker. Nog voor rust trok SDO de stand weer gelijk. Martijn Helligers benutte een penalty.

SDO-coach Van der Steen is verheugd: ,,We hebben een prima organisatie neergezet tegen Vessem. Hoewel we in balbezit na de 1-1 niet al te sterk waren en Vessem in de tweede helft dominant was, hebben we toch een punt overgehouden aan dit duel.”

Steensel-Spoordonkse Boys 1-1 (1-1). 29. Stefan Coset 1-0, 33. Jasper van Agt 1-1.

Op bezoek bij Steensel verzuimde Spoordonkse Boys om in de beginfase van het duel de score te openen. Na een klein halfuur spelen kwam het zelfs op achterstand. Boys-trainer Coen Vos: ,,Uit een afgeslagen aanval van Spoordonk counterde Steensel via Stefan Coset naar een 1-0 voorsprong. Dat was zuur, want wij waren de beter voetballende ploeg. Gelukkig stelden we snel orde op zaken.” Want via Jasper van Agt volgde vier minuten na de achterstand de 1-1.

In de tweede helft golfde het spel op en neer. Hoewel beide ploegen nog kansen kregen om meer doelpunten te maken, werd er niet meer gescoord.

ZSC-Tuldania 0-6 (0-4). 7. Dave Vissers (pen.) 0-1, 15. Jop Hesselmans 0-2, 19. Sep Hesselmans 0-3, 39. Pieter Abrahams 0-4, 83. Ruud van de Wouw 0-5, 89. Kees de Beer 0-6.

Tuldania heeft zijn goede vorm uit het duel van afgelopen week tegen Steensel goed doorgezet. Op bezoek bij ZSC werd er met liefst 6-0 gewonnen. Na zeven minuten was Dave Vissers die zijn ploeg op 0-1 schoot vanaf de penaltystip. Acht minuten later verdubbelde Jop Hesselmans de voorsprong en niet veel later was Sep Hesselmans goed voor de 0-3. Pieter Abrahams schoot de ruststand zes minuten voor tijd op het scorebord. In de slotfase bouwden de Esbekenaren de voorsprong uit tot 6-0 via Ruud van Wouw en Kees de Beer.

Tuldania-trainer Kees Mollen was enorm verheugd met het scoreverloop: ,,Dit wil je als coach natuurlijk elke week zien. Los van het feit dat de doelpunten er goed ingingen, was ons spel ook verzorgd. Ik had van te voren enkele doelen gesteld aan mijn spelers, en die zijn behaald. Zes voor, nul tegen; ik ben een blij man.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.