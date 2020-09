HMVV verliest ondanks wereldgoal in eerste minuut met 1-3

HMVV – RKDSV 1-3 (1-0). 1. Pieter Michelbrink 1-0, 55. Sven Bastings 1-1, 57. Raoul Isalin 1-2, 90. Tijn Janssen 1-3 (pen.).

RKDSV heeft, na een slecht begin, drie punten overgehouden aan de eerste competitiewedstrijd. In de eerste minuut kwam thuisploeg HMVV op voorsprong via Pieter Michelbrink. Zijn HMVV-leider Johan Luijten: ,,De bal werd na onze aftrap direct naar voren gespeeld en Michelbrink nam de bal op zijn wreef en plaatste de bal in de kruising.”

Voor Frans Verbeek, trainer van RKDSV, betekende het een slechte start. ,,We hadden een kwartier nodig om het spel in handen te krijgen. Pas in de tweede helft begon het pas echt lekker te lopen. We maakten drie treffers via Sven Bastings, Raoul Isalin en Tijn Janssen, maar eigenlijk hadden het er makkelijk vijf kunnen worden.”

HMVV moest in de eerste helft al twee geroutineerde spelers naar de kant halen. Luijten: ,,Niet iedereen is nog 100% wedstrijdfit, dus moest ik jeugdigere spelers binnen de lijnen brengen.” Verbeek had direct door dat dit voor RKDSV gunstig zou worden: ,,Ik wees mijn jongens er in de rust op dat we het op conditie moesten winnen, en dat gebeurde.”

Hulsel – Waalre 1-4 (1-3). 4. 0-1, 11. 0-2, 34. Stef Roymans 1-2, 49. 1-4.

Voor Hulsel was de competitiestart niet rooskleurig. Het elftal van trainer Wim Hoeben kreeg binnen elf minuten twee tegentreffers te verwerken van Waalre. Hoeben: ,,Ik had dit niet zien aankomen. We hebben een prima voorbereiding gedraaid, maar Waalre legde onze zwakkere punten goed bloot.”

Na een goed halfuur voetbal zorgde Stef Roymans ervoor dat de hoop terugkwam bij de thuisploeg, maar dat duurde niet heel lang. Vier minuten na rust vond Waalre voor de vierde keer het net.

Ondanks het resultaat vreest Hoeben niet voor een slecht seizoen na het mindere begin: ,,Enkele basisspelers ontbraken vandaag nog. Mede door de oefenduels zie ik nog genoeg potentie in ons team.”

Spoordonkse Boys – SDO’39 0-2 (0-0). Mike Gevers 0-1, Michel Jansen 0-2.

SDO stapte vandaag zegevierend van het veld in Oirschot. Hoewel het balbezit volledig voor Spoordonkse Boys was, wist het twee keer te scoren in de tweede helft. In het eerste bedrijf van de wedstrijd was de grootste kans voor de thuisploeg. Bram op t Hoog kopte de bal richting doel, maar SDO kopte de bal op de lijn terug. SDO leek ook op weg naar een treffer, maar die werd wegens buitenspel afgekeurd.

SDO-coach Tom van der Steen is tevreden: ,,We lieten het balbezit zoals afgesproken aan Spoordonkse Boys. De 0-1 was goed voor ons, want we konden vrijer spelen. De 0-2 was dan ook zeker verdiend.” Coen Vos, trainer van de thuisploeg: ,,Spoordonkse Boys beleefde een valse competitiestart, maar had dit aan zichzelf te wijten.”

