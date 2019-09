HMVV verliest van Dommelen: ‘Een goede ploeg’

zondag 4GHMVV moest zondag zijn meerdere erkennen in Dommelen. Er werd met 0-1 verloren. Na afloop was HMVV-leider Johan Luijten realistisch.

HMVV - Dommelen 0-1 (0-0).

De bezoekers bepaalden na een uur de eindstand en deden dat vanaf de stip. ,,De bal zou tegen een arm aan gekomen zijn”, baalde HMVV-trainer Johan Luijten. ,,Die strafschop ging erin. Zonde, want we hebben als groep goed gepresteerd. We speelden goed, verdedigden goed alleen niet gescoord. Daarbij was Dommelen een goede ploeg, ietsje te zwaar misschien voor ons.”

Het bijzondere aan het duel was een situatie rondom Floran Veerman. Hij werd achterover getrokken toen hij één op één met de keeper van Dommelen ging. ,,Dat werd bestraft met geel”, baalde Luijten. ,,Ik vond rood iet wat te zwaar, maar het valt gewoon tegen dat we niets uit die kans konden halen.”

WODAN - Hulsel 6-2 (2-2). 12. Tom Schellekens 1-1, 31. Joris van der Heijden 2-2.

De bezoekers konden aardig meekomen met WODAN, totdat zij een tandje bij schakelden. ,,Daar hadden wij geen antwoord op”, gaf Hulsel-coach Joris Tuns toe. ,,Toen zag je het kwaliteitsverschil tussen beide teams pas goed. Daarvoor speelden we de toppen van ons kunnen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd was dat Hulsel twee keer snel terugkwam van een achterstand. ,,Toen zij meteen na rust de 3-2 maakten, besloten ze om extra gas te geven. Dat maakte het verschil”, aldus Tuns.

Bergeijk - SDO’39 2-2 (1-2). 17. Geert Coolen 0-1, 41. Frans Berger 1-2.

Op voorhand had SDO’39-trainer Tom Van Den Steen getekend voor een gelijkspel. ,,Maar als je naar de eerste helft kijkt, hadden wij de wedstrijd al moeten beslissen. We hadden toen ook met 0-4 voor kunnen staan. Het is zuur dat we de overwinning we hebben gegeven.”