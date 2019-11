HMVV wint niet op Super Sunday en ziet andere ploeg 14 bladen bier halen voor halve prijs

Derde klasse B Scheids­rech­ter bij Gu­dok-Em­ma moet even massagehok in, maar kan na 5 minuten wel verder

19:43 De arbiter bij Gudok tegen SC Emma moest in de tweede helft even het massagehok in. Hij had wat last van zijn rug. Gelukkig kon hij daarna wel verder en werd het duel uitgespeeld.