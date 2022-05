HMVV wint van subtopper Riethoven en hoeft voorlopig niet meer naar onder te kijken

Johan Luijten was apetrots op zijn HMVV, het vizier stond de hele wedstrijd op winst en op de valreep bleven alle punten in Hooge Mierde. ,,Een fantastisch gevoel is dit. Het was een schitterende wedstrijd, echt heel spannend.” Lofzang was er voor man of the match en maker van het verlossende doelpunt Sven Spooren. Luijten: ,,Het was de kers op de taart voor hem, nu gaan we feesten.”