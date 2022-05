Hoe moet het verder met het vrouwenvoetbal bij 't Zand? ‘Het liefst zo hoog mogelijk blijven spelen’

Eerste klasse B Sarto wint mede door twee doelpunten van Verheijden en kruipt langzaam naar de top van de ranglijst

Kal Verheijden was op dreef vanmiddag. In vijf minuten maakte hij twee doelpunten en hielp zo zijn ploeg Sarto op weg naar de overwinning. In de tweede helft kwam Hillegersberg nog terug en werd het even spannend, maar door een goal van Giovanni Lombarda in de laatste minuut bleven de drie punten in Tilburg.

8 mei