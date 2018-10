Honger naar de bal is bij Hekerman nog niet gestild

Plus: Tom Hekerman is terug bij HVCH. Min: het team heeft na twee wedstrijden nog geen enkel punt. Hoogste tijd voor actie, vindt de aanvaller dan ook.

Hij woont zo ongeveer op het complex van HVCH aan de Binnenweg in Heesch. ,,Tegen het voetbalveld aan", verduidelijkt Tom Hekerman zelf. Hij was er vorig seizoen zeer regelmatig te vinden. Dan weer als trainer van de jeugd, dan weer als supporter en mede-bierliefhebber van het vierde elftal en soms, pas aan het einde van het seizoen, als voetballer. Van het tweede dan, want de 26-jarige voetballer wilde na meerdere blessures rustig opbouwen. Dit seizoen, dat nu net begonnen is, moet het zijne worden.

Kruisband

Het is bijna een handvol jaren geleden dat hij imponeerde als spits van de eersteklasser. Bij toenmalige hoofdklasser TOP ging het mis. Hij scheurde zijn kruisband af. Twee jaar geleden probeerde Hekerman het weer bij HVCH. Knie, enkel, rug; hij sukkelde van de ene in de andere blessure. Even stoppen, dus. ,,Het was beter om stap voor stap terug te keren", vindt de aanvaller. ,,Ik was fysiek niet meer in topvorm. Een tussenjaar was de beste oplossing. Nu voel ik me fit en klaar om te spelen in het eerste elftal van HVCH."

Ook mentaal klaar, moet de inwoner van Heesch erkennen. Even uitleggen. ,,Ik voetbalde niet en vond dat wel lekker. Mijn lichaam kon tot rust komen. Tot ik de dagelijkse gang van zaken ging missen. Zat ik in de kantine en zag ik die andere jongens plezier hebben en feestjes bouwen. In maart dacht ik: nu wil ik er weer voor gaan." Hij keerde in de nacompetitie al terug in het eerste elftal. Het team stond op de rand van promotie naar de hoofdklasse. Die stunt mislukte. En nu? Wel, de nummer voorlaatst van de eerste klasse zondag is dat van Hekerman.

,,Dat is natuurlijk niet de bedoeling", weet hij. ,,We moeten rond de vijfde plek kunnen eindigen. Het zou leuk zijn om een periodetitel te pakken. TOP, Juliana'31 en Woezik zijn de favorieten voor de titel. Wij moeten daar net iets achter zien te komen. We hebben nu nog nul punten. Gelukkig zijn er nog veel punten te verdelen."

Puntloos

Hoe kan dat nou, puntloos? ,,We zijn nog aan het zoeken naar de ideale formatie", verklaart de aanvaller. ,,Geen reden tot paniek, dus. Ik vind dat we zowel tegen Rhode als tegen Brabantia de bovenliggende partij waren. We maakten alleen onze kansen niet af. Dan zul je altijd zien dat de tegenstander wel scoort. De bal gaat vanzelf goed vallen. Misschien tegen Nemelaer al. Een fysiek sterke ploeg, maar we kunnen ze hebben."