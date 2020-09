Hoofdtrainer Henskens verliest bij debuut met DVVC

DVVC - FC Drunen 0-4 (0-2) 2. Carsten Peijnenburg 0-1, 34. Sinan Alkan 0-2, 64. Erem Mert (pen.) 0-3, 89. Semih Akturan 0-4.

,,We speelden vandaag tegen een betere tegenstander’’, zei DVVC-trainer Giovanni Henskens. ,,Ook al hadden we bijna evenveel kansen, wij maakten ze niet af. Dan probeer je als ploeg nog op agressie in de duels er wat van te maken, maar Drunen was gewoon verder dan ons.’’

Het was voor Henskens zijn eerste officiële competitiewedstrijd als hoofdtrainer. ,,Als je kijkt naar de voorbereiding, waar we het ook niet altijd even makkelijk hadden, dan had ik het wel verwacht. Maar ik had hem natuurlijk liever gewonnen.’’

Opmerkelijk was dat Erem Mert meedeed. De aanvaller had vorig seizoen door laten schemeren om ermee te stoppen. ,,Andere spelers wilden Erem er heel graag bij hebben”, zegt trainer Ali Albayrak. ,,En toen bleek dat er jongens waar hij al eens had gevoetbald terugkeerden, haalde dat hem over de streep.” Op de zege was niks af te dingen. “We zetten de lijn van voor de coronacrisis door. Ook toen boekten we een paar grote overwinningen.”

Bijzonderheid: Vorig seizoen kwamen er zeven nieuwe spelers bij FC Drunen, dit seizoen zijn er nog eens zes bijgekomen. Albayrak: ,,We hebben een nieuw team. In potentie moeten we goed mee kunnen doen in deze competitie. vandaag is er in ieder geval een begin mee gemaakt.”

Neerlandia’31 – SVG 2-4 (1-3) 22. Bryan Melissant, 30. Joep Melis, 42. Bryan Melissant. 63. Joep Melis.

,,Na een zware voorbereiding, waar we eigenlijk alleen maar tegen hogere ploegen speelde, ben ik zeer tevreden over vandaag’’, vertelde SVG-trainer Johan Bertens. ,,Toch hebben we onszelf na rust te kort gedaan, want er hadden er nog meer gescoord kunnen worden. Bryan Melissant maakte het eerste doelpunt af op de volley.’’

Het was de eerste wedstrijd in de competitie voor trainer Johan Bertens, die de zware taak heeft gekregen clubman Pieter Elias bij SVG te doen vergeten.

