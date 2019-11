Hoogsteder met Oranje voor even terug bij UDI’19: ‘Leuk om te horen hoe het met de jongens gaat’

Wat is het fijn om terug te zijn. Dat is wat Stefan Hoogsteder in het begin van deze week dacht. De weg op het sportpark van UDI’19 kent hij immers op zijn duimpje. De inwoner van Driel was vorig seizoen nog trainer van de hoofdklasser uit Uden. Sinds begin augustus is hij in dienst van de KNVB, als coach van de voetbalsters onder de 23 en coördinator van de nationale meidenselecties.