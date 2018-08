Hoogsteder wil alles goed doen bij UDI'19

Stefan Hoogsteder (33) eist het uiterste van zijn spelers. Of hij nou prof Hidde ter Avest, jeugdspeelsters van FC Twente of het eerste van UDI’19 onder zijn hoede heeft. ,,Als je traint, doe het dan maximaal”, zegt de nieuwe UDI-trainer.

Hij was 23, misschien net 24 jaar toen hij het diploma UEFA A behaalde. Nu, tien jaar later, eens nadenken over het papiertje coach betaald voetbal? ,,Op dit moment totaal niet interessant”, vindt Stefan Hoogsteder. De 33-jarige trainer leeft in het hier en nu. ,,Kijken naar bijvoorbeeld drie jaar later heeft volgens mij ook geen zin. Mijn visie is dat wat je op dit moment doet, goed met zijn. Ik verlang van mijn spelers dat ze van begin tot eind ‘aan’ staan. Dat betekent niet dat ik de jongens onwijs hard laat lopen. Nee, de uitvoering moet maximaal zijn.”

Zie hem daar eens training geven. Ja, het is vrijdag. En ja, de ploeg moet de volgende dag een oefenwedstrijd spelen. Toch is er bij de trainer uit Driel geen ruimte voor verslappen. Als het even niet naar zijn zin gaat, moet hij ingrijpen. Dat doet hij met luide stem, maar in rustige bewoordingen. Kwaad worden doet de gymdocent in het voortgezet onderwijs in Arnhem niet. ,,Ik zorg er wel voor dat iedereen echt weet wat de bedoeling is. Je zal mij niet met mijn handen in mijn zakken naast de kant zien staan.”

Hoogsteder komt van derdeklasser DIO’30 uit Druten – ,,hadden ze het prima voor elkaar” – , en werkte jarenlang bij FC Twente. Dat deed hij met name als jeugdtrainer en als hoofd jeugdopleiding van de vrouwentak. Het eerste vrouwenelftal werd meerdere keren kampioen. Veel meiden heeft hij nog getraind. ,,En ik leerde bijvoorbeeld veel van oud-speler Theo ten Caat en Eric Meijers.”

Volledig scherm © BD / Peter van Huijkelom

Raakvlakken

Hoofdklasser UDI’19 is daarom niet zo’n gekke volgende stap, hoewel de club drie niveaus hoger speelt dan DIO. Hoogsteder wilde verder. Dus wachten tot ze bij hem kwamen, nee, de trainer deed dat anders. Hij hoorde dat trainer Bert Ruijsch niet door zou gaan in Uden en trok eind vorig kalenderjaar zelf aan de bel. ,,De gesprekken met UDI’19 waren prima. De visie van de club en mijn filosofie hebben veel raakvlakken. Zo vinden ze het bijvoorbeeld belangrijk dat jeugdspelers ingepast worden.”

Je zou hem gerust een voetbalmonster kunnen noemen. Hij krijgt maar geen genoeg van de sport. Hoogsteder schopte het tot het eerste van RKHVV en de hoofdklasse. Op zijn 22ste stopte hij, toen hij een kans kreeg bij FC Twente, maar zijn liefde voor de balsport werd alleen maar groter. ,,Het is niet in uren uit te drukken hoe veel tijd ik hier mee kwijt ben”, zegt hij. ,,En het kunnen me er niet te veel zijn. Als de trainer van Trencin iets zegt over de tactiek tegen Feyenoord, kijk ik meteen terug hoe hij dat bedoelde. Dat vind ik mooi.”

Toch zou hij niet fulltime bezig willen zijn met voetbal. Zijn baan als gymdocent – ,,hartstikke fijne school, trouwens” – zet hij niet aan de kant. ,,Al mag het duurlopen van mij best uit het programma. Daar heb ik een minder gevoel bij, als ik iets moet kiezen”, lacht hij.