Höppener scoort heerlijke panenka voor OVC'26

OVC’26 – Riel 6-1 (3-0). 6. Rosaria 1-0, 25. Rosaria 2-0, 37. Staps 3-0, 67. Shelga 4-0, 69. Smulders 5-0, 74. Höppener (pen.) 6-0, 75. Paymans 6-1. OVC’26-trainer Rob van der Kaaij: “Ik ben blij dat we donderdag kampioen zijn geworden, omdat we zo allemaal festiviteiten kunnen plannen. De titel zullen we de komende drie weken nog wel vieren, denk ik.” Riel-trainer Mathieu van der Steen: “OVC is de terechte kampioen. Toch jammer dat we onszelf laten ‘afslachten’.

Elshout – RKDSV 1-1 (0-1) 35. Timmermans (0-1)., 56. Van den Hooven 1-1 ,,Balen dat we niet winnen. We hadden recht op de zege’’, aldus RKDSV-trainer Frans Verbeek. ,,We hadden moeten winnen om nog een kans te maken op de nacompetitie. Dat zat er vandaag niet in", zag Ronald van Noije, leider van SC Elshout.

Viola - Jong Brabant 1-2 (0-1) 36. Roeffen, 62. Roeffen. ,,Vooral de tweede goal van Daan Roeffen was prachtig'', aldus Jong Brabant-coach Boy van den Bogaard.

Audacia - Blauw Wit'81 2-1 (1-1) 10. Klaasen 0-1, 24. Van Kerkoerle 1-1, 91. Van Kerkoerle 2-1. ,,Dit was een verdiende overwinning'', aldus Audacia-coach Martijn van Wanrooy. ,,Op basis van de tweede helft had er meer ingezeten'', zegt Blauw Wit'81-bestuurslid Berry Verheijden.

Gudok - Nevelo 3-2 (1-1) 20. Vilevoye 0-1, 43. Van Poppel 1-1, 55. Hoezen 2-1, 87. Hennekam 3-1, 88. Alvaro 3-2. ,,We waren overduidelijk de betere ploeg'', zegt Gudok-coach Hans Staps. ,,Het feit dat Alvaro als 16-jarige debutant scoort is mooi'', zegt Nevelo-coach Toon Pennings.

Chaam - HHC'09 2-1 (1-0) 28. Leijtens 1-0, 56. Hoefnagels 2-0, 68. D. Alkan 2-1. ,,Wat er al langer aan zat te komen, is vandaag een feite geworden: we moeten ons via de nacompetitie zien te redden", zegt HHC-trainer Eugène van der Heijden.