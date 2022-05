Horror-blessure zorgt voor einde van broers Westerlaken bij DOVO

De ernst van de blessure werd al snel duidelijk. De verdediger moet 9 tot 12 maanden revalideren en is daarom uitgeschakeld voor de rest van het seizoen. ,,Flink balen, want ik had zo graag met Bart willen voetballen”, geeft Mark aan. ,,Het moment was echt verschrikkelijk. Ik verstapte me en lag met veel pijn op de grond. Ik ben zelf fysiotherapeut, dus kon wel inschatten wat het zou zijn.” Na een onderzoek bleek dat hij zijn voorste kruisband af had gescheurd.