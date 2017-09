Horror in Hardenberg voor Kozakken Boys

Het voor rust armetierige HHC Hardenberg, dat het respect voor de bezoekers vertaalde door met liefst vijf verdedigers te starten, besloot na de kantwisseling het stokoude ‘dood-of-de-gladiolen’-recept te hanteren en via een drietal wissels voor opportunisme te kiezen. Het bracht Kozakken Boys meteen aan het wankelen. Van Nuland: „Voor hun gold, het wordt 0-5 of we komen terug in de wedstrijd. Wij hebben geen moment een antwoord gehad op die manier van spelen.” In de aanloop naar het treffen meldde de Tilburger dat een keer op voorsprong komen de oplossing zou zijn, wijzend op de eerste twee competitieduels, waaruit slechts een punt werd gehaald. „Mijn beredenering was dat we dan meer ruimte zouden krijgen er onderuit te voetballen, maar we hebben alleen geprobeerd tegen te houden. En zelfs dat is niet gelukt.” Kozakken Boys slikte liefst vier treffers in een tijdsbestek van drie kwartier, waarbij de laatste en beslissende in de slotminuut van de reguliere speeltijd aanvoelde als een ware doodsklap.