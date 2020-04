Horrorseizoen Kuijpers eindigt voorlopig zonder echt afscheid bij Achilles Veen: ‘Een zuur einde’

Ayden Kuijpers (28) heeft het een plaatsje gegeven. Nu bij de middenvelder van Achilles Veen reuma is geconstateerd moet hij zijn mooiste spelletje vaarwel zeggen. ,,Het is een hoog baalgehalte. Ik verwacht dat het er niet meer inzit. Daar ga ik in ieder geval van uit", doet de Kaatsheuvelnaar zijn verhaal.