HRC’14-coach ziet zoon tweemaal scoren, maar ook rood pakken

DSS’14 - HRC’14 2-2 (1-1) 9. Lauren van Deelen 0-1, 40. Delano Makantanis 1-1, 72. Chafik Allali 2-1, 78. Lauren van Deelen 2-2.

,,Kom volgende week maar naar de derby tegen Hedel kijken’’, jubelde HRC’14-trainer Harald van Deelen. ,,Dan zie je meer spektakel dan bij een Eredivisiewedstrijd.’’ Niet alleen scoorde de HRC’14-oefenmeester zijn zoon twee doelpunten, ook kreeg hij in de slotfase van de wedstrijd nog een rode kaart. ,,Bovendien kregen we in de laatste vijf minuten een strafschop tegen en een strafschop mee.’’

,,We hadden deze wedstrijd kunnen winnen of verliezen’’, vertelde Mustapha Aoulad Hadj. ,,Het was een gekke wedstrijd. Op het einde was ik door mijn wissels heen toen middenvelder Farid Allali nog een blessure kreeg. Het is nog even afwachten, maar ik vrees voor nu het ergste.’’

Ruwaard – RKVSC 5-1 (3-0) 75. Raoel Noijen.

,,We hebben verdiend verloren’’, sprak RKVSC-trainer Klaas Bieze. ,,De tegenpartij had een goede voetballer, hun paradepaard, die wij niet konden stoppen. Wel kregen we nog een doelpunt uit een mooi opgebouwde aanval, maar dat was een van de weinige goede dingen uit de wedstrijd.’’

Volgende week wacht voor de RKVSC-oefenmeester een speciaal duel. De trainer verwacht dan zijn oude club DSS’14 in Velddriel. ,,Ik had ze liever een paar weken later gehad, want we zijn nog in de opbouw en er is nog werk aan de winkel.’’

Hedel – Wadenoijen 1-0 (1-0). 30, Tim Quik.

,,Het was een zwaar bevochten overwinning’’, sprak Hedel-trainer Wilco van Houtum. ,,Vooral op het laatst was het nog even billenknijpen. Met een mooi doelpunt uit een vrije trap vanaf de zijkant, hebben wij de winst binnengehaald. Twee gespeeld en zes punten is mooi, hopen dat we het door kunnen zetten.’’

Jelmer Toonen speelde zijn tweehonderdste wedstrijd voor Hedel.

