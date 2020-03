HRC’14-speler Lauren van Deelen scoort onder toeziend oog van coach en vader Harald

Hedel – HRC’14 1-3 (0-1) 3. Lauren van Deelen, 56. Lauren van Deelen, 80. Joost Leerintveld.

,,Het kon bijna niet mooier’’, sprak HRC’14-trainer Harald van Deelen, wiens zoon (Lauren van Deelen) twee doelpunten voor rekening nam. ,,We winnen de derby en leveren als collectief een super prestatie. Door twee afmeldingen moesten we vandaag beroep doen op twee spelers uit het derde, Joost Leerintveld en Roy Broeders. Dan is het extra mooi als Joost ook nog eens scoort.’’

,,Het is zonde maar we hebben verdiend verloren’’, sprak Hedel-trainer Wilco van Houtum. ,,We waren te slap en er speelden wat spelers onder hun niveau. HRC’14 was qua inzet en felheid in de duels te sterk. Het was wel een wedstrijd van weinig kansen , volgens mij hadden wij er een en HRC er drie.’’

MOSA’14 – DSS’14 1-0 (0-0). 58. Olaf Bosch 1-0.

,,Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en kregen goede kansen om te scoren. Olaf Bosch kroonde zich tot matchwinner door de bal langs de keeper de schuiven”, vatte elftalleider Nick van den Helm het duel samen.

MOSA’14 heeft de goede flow te pakken. De ploeg van trainer Peter van Orsouw won voor de vijfde keer op rij.

,,Het weer was vandaag niet best, maar er werd ook slecht gevoetbald’’, sprak DSS’14-leider Anthonio van de Pol. ,,We kunnen slecht trainen, maar daar hebben meer clubs last van. Buiten een schot op de lat waren er in de eerste helft nagenoeg geen kansen. Volgende week spelen we tegen SCZ en ik hoop dat we daar eens gaan winnen, is ook eens goed voor de motivatie van de jongens.’’

Maaskantse Boys – DESO 2-1 (1-0).17. Jeffrey van de Hurk 1-0, 54. Marcel van Gaal 2-0, 70. Jeremy van Uden 2-1.

,,In de eerste minuten kwamen we nog goed weg, maar daarna hadden we tot de slotfase de wedstrijd in handen. Ik ben zeer trots op mijn spelers die hard hebben gewerkt en als team de overwinning hebben veiliggesteld”, aldus trainer Maurizio Atzeni van Maaskantse Boys.

,,We begonnen goed en kregen een grote kans om de score te openen. Onverwacht kwam MKB op voorsprong. Daarna hebben we de tegenstander onder druk gezet. Mijn spelers hebben geknokt tot de laatste minuut. We voelen ons bestolen omdat een doelpunt van DESO in onze ogen onterecht is afgekeurd vanwege buitenspel”, zag Stan Vos, trainer van DESO.

Voor de Ossenaren was het lang geleden dat ze een wedstrijd verloren want de vorige nederlaag dateert van 24 november vorig jaar.

RKVSC – SBV 0-4 (0-1). 31. Twan Ceelen 0-1, 70. Kevin Heijnen 0-2, 73. Jordy van Outvorst 0-3, 89. Jaimy Knipping 0-4.

,,Een wat vervelende wedstrijd omdat RKVSC zich ingroef. We hebben 85 minuten de bal gehad”, zag trainer John Putters van SBV.

In de tweede helft schoof Putters Jaimy Knipping van de achterhoede naar de spits en dat was volgens hem een goede zet. ,,Jaimy was bij de drie doelpunten na rust betrokken en zijn goal was schitterend.”

,,We misten zes basisspelers deze wedstrijd’’, sprak RKVSC-trainer Ad Schipper. ,,Hierdoor kregen vier jeugdspelers de kans om zich te laten zien. Mart van Kessel maakte tijdens een invalbeurt zijn debuut. We zijn maar een klein clubje dus de jeugd is bij ons de toekomst. ‘’

Ruwaard – Wadenoijen 1-0 (0-0).55. Sjors Euser 1-0. Bijz. 66. Tom van de Hurk(keeper Ruwaard) stopte een penalty.

,,Wadenoijen was in de eerste helft de betere ploeg zonder echt mogelijkheden te creëren. In de tweede helft was het een gelijk opgaande strijd met weinig kansen en kopte Sjors verrassend de winnende treffer binnen”, beschreef Ger Romeijnders, trainer Ruwaard, het duel.

Romeijnders was opgelucht na afloop. ,,Een gelukkige overwinning van ons. Als ik heel eerlijk moet zijn, was een gelijkspel terecht geweest.

OKSV – Ophemert 3-2 (1-2).12. 0-1, 20. 0-2, 32. Rick Reijs 1-2 (pen.), 72. Perr Hidding 2-2, 82. Perr Hidding 3-2.

,,De eerste twintig minuten waren we niet bij de les en kwamen we op een 0-2 achterstand. De tweede helft hebben we goed gespeeld en hadden we de touwtjes in handen al werd het in de slotfase nog hectisch”, aldus Fred Donkers (trainer OKSV).