HRC'14 verspeelt 3-0 voorsprong en verliest na strafschoppen, DESO krijgt flink pak slaag van VCW

Promotie:

MVC - HRC’14 3-3 (0-0)* 46. Jordy Verwers 0-1, 51. Jordy Verwers 0-2, 58. Jordy Verwers 0-3, 1-3, 2-3, 3-3. *4-3

HRC’14-trainer Rene van der Putten beleefde een hectische zondag, waar hij in de ochtend nog in het zonovergoten Ibiza op vakantie was, stond hij enkele uren later langs de lijn om promotie naar de vierde klasse veilig te stellen. ,,Zij hadden in de eerste helft de betere kansen, maar nadat wij het in de rust hebben omgezet, begon het te draaien’’, vertelt Van der Putten. Binnen tien minuten kwam zijn ploeg op een 1-3 voorsprong, maar tien minuten voor het einde van de wedstrijd sloeg het noodlot voor HRC’14 toe, door drie rake treffers van MVC. ,,Als we het zo weggeven, zijn we ook nog niet klaar voor de vierde klasse’’, zegt de oefenmeester. ,,Maar niemand had dit voor dit seizoen verwacht, dus ik ben hoe dan ook trots op de jongens.’’

VCW - DESO 9-2 (3-1) 1-0, 12. Arbnor Hoti 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 80. Tony Janssen 7-2, 8-2, 9-2.

DESO begon goed aan de finalewedstrijd tegen VCW. ,,De eerste twintig minuten waren we de betere ploeg’’, vertelt DESO-oefenmeester John Putters. ,,Maar we gaven het te snel op na een dubieuze beslissing van de scheidsrechter.’’ Hiermee doelt Putters op een bal die volgens hem de binnenkant van de lat raakte. ,,De grensrechter stond niet eens op de lijn’’, geeft Putters aan. ,,Daarna knakte er gewoon iets binnen het team, we hebben veel zware wedstrijden gespeeld, maar de kopjes gingen hangen en dan krijg je zo’n uitslag. Het is jammer dat we het zo moeten afsluiten.’’

Desondanks een flater in de laatste wedstrijd, kan Putters op een goed seizoen terugkijken. ,,De doelstelling was om bij de eerste vijf terecht te komen’, vertelt de oefenmeester. ,,We hebben nog lang doorgespeeld om het kampioenschap, dus we moeten blijven lachen.’’

Netersel – FC Drunen 1-2 (1-0) 27. Jip Koning (pen.) 1-0, 66. Sinan Alkan 1-1, 81. Sinan Alkan 1-2. FC Drunen, dat vorige week de thuiswedstrijd met 2-1 won van Netersel, promoveert naar de vierde klasse.

Even na halfvijf brak er een pandemonium uit bij alles wat FC Drunen lief had. Juichen, schreeuwen, dansen, elkaar in de armen vallen. Trainer Ali Albayrak werd door zijn spelers gejonast. Na tien jaar keren de Drunenaren terug in de vierde klasse.

Leider Sjaak Boelaars had vanaf donderdag geen oog meer dichtgedaan. ,,Elke keer spookte het door mijn hoofd: ‘Als we het maar halen. Zul je zien dat het toch nog misgaat.’’’ Tien jaar geleden werden we kampioen, nu gaan we weer naar de vierde klasse. Het is geweldig.”

FC Drunen moest vooral in de eerste helft spitsroeden lopen, blij zijn dat het slechts met 1-0 aan de thee ging. Erna was het duel meer in evenwicht, waren er lange tijd maar amper kansen. De gelijkmaker viel uit de lucht. Topschutter Sinan Alkan kreeg even de ruimte, zijn uithaal was fenomenaal: 1-1. In de 81e minuut scoorde hij voor de tweede keer, na een prachtige actie van Talha Sen.

Albayrak was heel gelukkig met de promotie. ,,We hebben een heel moeilijk seizoen achter de rug. Mijn vader is overleden, hij was er altijd bij. De jongens kenden hem dus goed, en dat doet wat met de groep. Na corona hadden we veel blessures, jongens die meer gingen werken. We hebben veel moeten doorstaan, maar ook geluk gehad dat we die nacompetitie hebben gehaald. Afgelopen zondag hebben we gewonnen voor de vlag. Vandaag, zo heb ik de spelers voorgehouden, doen we het voor onszelf. Ze hebben werkelijk alles gegeven. En dat het dan zo uitpakt, daar kun je alleen maar van dromen.”

DSS’14 - Astrantia 3-0 (0-0)* 60. Farid Allali (strafschop) 1-0, 80. Jens van de Plas 2-0, 86. Stijn Bus 3-0. *3-1 over twee wedstrijden.

Een beladen pot voetbal, zo beschreef DSS’14-trainer Mustapha Alouad Hadj de promotiewedstrijd tegen Astrantia. ,,We waren de betere ploeg in de vorige wedstrijd, maar door een foutje liepen we tegen een achterstand aan’’, vertelt Alouad Had. Zijn ploeg ging daarom vol op de aanval. ,,Het zag er goed uit qua veldspel, dus we wisten dat het doelpunt een keer ging vallen.’’ De trainer moest een uur wachten op de verlossing via een strafschop van Farid Allali, waarna DSS’14 met doelpunten van Jens van de Plas en Stijn Bus de overwinning binnenhaalde.

Molenschot - Irene 2-1 (1-1) 1-0, 20. Arthur Piasecki 1-1, 2-1. Rood: Gijs Voets Irene

Door de 5-1 voorsprong van afgelopen duel kon Irene het bijna niet meer uit handen geven in de return tegen Molenschot. Ondanks een vroege voorsprong van de Molenschotse formatie en een rode kaart voor Gijs Voets, speelde de ploeg van trainer Michael van de Wal de wedstrijd verdienstelijk uit. ,,We zijn door het dolle heen, niet alleen omdat dit al vijftig jaar niet meer voorgekomen is, maar ook omdat het een mooie afsluiter is voor Michael’’, vond Irene-linksback Bart Bressers. De linksback kan nu stiekem al even gaan dromen over spelen in de vierde klasse. ,,Ik denk als we hetzelfde erin gaan als nu, kunnen we wel een leuk balletje meetrappen.’’

Behoud:

Were Di – DEES 3-5 (2-1). 2. Sam van de Hulsbeek 1-0, 32. Sam van de Hulsbeek 2-0, 43. Rhoan van Dooren 2-1, 53. Mitchell Toorop 2-2, 67. Frank Huijbers 2-3, 71. Thomas Tholen 2-4, 75. Sam van de Hulsbeek 3-4, 89. Bart Dieker 3-5.

Were Di is vanmiddag, ondanks de 5-3 nederlaag in eigen huis, niet gedegradeerd naar de vijfde klasse. Door de 5-1 overwinning van afgelopen week, stond er een 8-6 score over twee wedstrijden in het voordeel van de Tilburgers. ,,We hebben het ons vandaag echt ontzettend en onnodig lastig gemaakt. Maar gelukkig hebben we ons doel bereikt”, vertelt linksback Jan Kooij. Zijn coach, Ivo Bouckaert, was ook blij met de handhaving: ,,We gaan even een leuk feestje bouwen.”

Hoewel Were Di door een twee goals van Sam van de Hulsbeek al binnen na halfuur op 2-0 stond, kreeg het net voor rust een tegengoal van Rhoan van Dooren te verwerken. Die goal bracht DEES tot leven, want via Mitchell Toorop, Frank Huijbers en Thomas Tholen werd er in de tweede helft naar 2-4 gevoetbald. Niet heel lang na de goal van Tholen zorgde Van de Hulsbeek met een heerlijke droge volley dat Were Di weer terug in het duel zat: 3-4. De 3-5 van Bart Dieker viel net voor tijd, maar die zorgde er niet voor dat DEES in de lange blessuretijd nog twee keer kon scoren voor een gelijkspel over twee duels.