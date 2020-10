HRC’14 wint niet al te beste derby van Hedel

Zondag 5BEen derby zonder publiek is vervelend. Voor de fans die de derby HRC’14 - Hedel is er een schrale troost: het was niet al te best.

HRC’14 - Hedel 4-2 (1-0). 40. Luuk Pouw 1-0, 60. Jimmy Floor 1-1, 84. Luuk Pouw 2-1, 87. Lars Zwegers 3-1, 89. Patrick Jansen 3-2, 90. Lars Zwegers 4-2.

,,Het was een mooie overwinning. We hadden die drie punten ook wel echt nodig’’, sprak een trotse HRC’14-trainer Harald van Deelen. ,,Ook al was het niet de allerbeste wedstrijd, onder andere de wind speelde parten, was het voor een derby prima. Zonder publiek spelen is wel raar, spelers missen toch net dat beetje extra beleving.’’

,,Het was niet zo beste wedstrijd van onze kant’’, vertelde Hedel-oefenmeester Wilco van Houtum. ,,We zijn te laat gaan voetballen. In de eerste helft was er bij ons minder beleving en inzet dan bij de tegenpartij. Als daar persoonlijke fouten bijkomen dan wordt het lastig om de wedstrijd te winnen. Maar goed, daar leer je ook van. Volgende week komt MOSA’14 op bezoek, dan moeten we uit een ander vaatje tappen.’’

RKVSC - DSS’14 2-4 (1-2). 10. Chafik Allali 1-0, 15. Rauol Noijen 1-1, 37. Rody Fisscher 2-1, 50. Delano Makantanis 3-1, 65. Joeri Noijen 3-2, 85. Ferry Hellingerwerf 4-2.

,,Het was wel vanzelfsprekend’’, sprak DSS’14-trainer Mustapha Aoulad Hadj. ,,We waren veel sterker. Als we alles hadden afgemaakt dan waren we met acht of negen doelpunten naar huis gegaan. Het is onbegrijpelijk dat ze niet werden gescoord. De keeper van de tegenstander hield ook nog eens twee penalty’s.’’

,,We begonnen pas na de 3-1 eigenlijk te voetballen’’, vertelde RKVSC-coach Klaas Bieze. ,,Verder kregen we best veel kansen, ze gingen er alleen niet in. Maar de tegenpartij was beter, zij hadden ook de betere kansen. De vermoeidheid speelden ook wel parten.’’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.