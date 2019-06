Hulsel dompelt Olland in rouw: na kampioenschap ook promotiekansen als sneeuw voor de zon verdwenen

Ollandia - Hulsel 2-2 (0-1). Hulsel wint met 4-2 na strafschoppen. 1. Tom Roest 0-1, 65. Steven van Dijke 1-1, 100. Stefan Erven 2-1, 115. Stef Roymans 2-2. Hulsel wint na strafschoppen.

Moment van de wedstrijd: Hulsel-keeper Michiel van Limpt pakt de laatste penalty en zo gaat Hulsel door naar de finale van de nacompetitie. Daarin treft het op neutraal terrein SBV.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Twee enorme klappen voor Ollandia. Vorige week liep het het kampioenschap mis tegen Riel. Nu loopt de ploeg van Bas van Engelen dus ook promotie mis en speelt het volgend jaar weer vijfde klasse.

VIVOO – DVVC 3-2 n.v. (2-2, – 1-1). 10. Remco Kroese 0-1, 30. Dimitri Ceuppens 1-1. 50, Roel Paulis 2-1 (pen.), 60. Remco Kroese 2-2, 119. Rick Luyckx 3-2.

Bijzonderheid van de wedstrijd: DVVC vergat met name in de eerste helft de kansen om te zetten in doelpunten en kreeg hier later de rekening voor gepresenteerd: uitschakeling in de nacompetitie.

Moment van de wedstrijd: De voorlaatste minuut van de verlenging, waarin VIVOO de 3-2 scoorde in een wedstrijd waarin DVVC altijd de bovenliggende partij was geweest.

HRC’14 – Essche Boys 0-3 (0-2) 12. Robin van Beek 0-1, 20. Robin van Beek 0-2, 80 Pim Laansma 0-3

Moment van de wedstrijd:: Vijf minuten voor het einde van de eerste helft krijgt HRC’14 de ideale mogelijkheid om terug te komen in de wedstrijd. Patrick Jansen mocht namens de thuisclub aanleggen voor een strafschop alleen werd zijn inzet gekeerd door Essche Boys doelman Bart Spooren. ,,Hij keek overduidelijk naar de linkerhoek dus ik wist bijna zeker dat hij hem rechts ging schieten. Gelukkig deed hij dat en behielden we onze voorsprong van 0-2.” HRC’14 coach Harald van Deelen baalde van de misser van Jansen. ,,De penalty was tekenend voor de wedstrijd. Er lukte niks aan onze kant en als je dan ook een strafschop mist dan weet je dat het heel lastig gaat worden.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: HRC’14 ging met zelfvertrouwen de wedstrijd in. Het team had de laatste zeven wedstrijden gewonnen. Tegen Essche Boys kon het team van coach Harald van Deelen niet het gewenste niveau halen. ,,Ik herkende mijn team niet. We waren de laatste paar maanden goed bezig en helaas laten we het in de belangrijkste wedstrijd niet zien. Essche Boys is de verdiende winnaar van dit duel”, aldus Van Deelen. Door de nederlaag blijft HRC’14 ook volgend seizoen in de vijfde klasse voetballen. Essche Boys heeft daarentegen nog een kans op promotie naar de vierde klasse. OSC’45 uit Den Bosch is het laatste obstakel dat het team van Leon van Wanrooij moet overwinnen om volgend seizoen een niveau hoger te spelen. ,,Het zou een stunt zijn als we ook tegen OSC’45 weten te winnen. Ik weet niet wat ik moet verwachten, maar ik heb er heel veel zin in”, besloot Van Wanrooij

Eindse Boys – VOW 3-4 na verlenging (0-1). 35. Sander Vos 0-1, 60. Bart van de Oever 0-2, 81. 1-2, 90+2 2-2, 95. 3-2, 97. Jan van de Oever 3-3, 100. Mathijs Galema 3-4.

Moment van de wedstrijd: In de verlenging kwamen de bezoekers op achterstand, maar binnen drie minuten zetten Jan van de Oever en Mathijs Galema VOW op voorsprong.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Dit duel was een thriller. Je moet als trainer niet te vaak dit soort wedstrijden meemaken. Ik denk dat ik in 120 minuten tien jaar ouder ben geworden”, aldus trainer Jordy van Boxtel.

De Weebosch – Maaskantse Boys 2-1 (1-0). 26. 1-0, 46. Clint van Creij 1-1, 68. 2-1.

Moment van de wedstrijd: De twee doelpunten van De Weebosch waren volgens trainer Maurizio Atzeni discutabel. ,,De eerste goal kwam voort uit een onterecht gegeven hoekschop. De 2-1 werd binnen gewerkt na een scrimmage voor ons doel waarbij onze keeper in het gezicht werd geraakt.”